車載用マイクロモーター産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
車載用マイクロモーター世界総市場規模
車載用マイクロモーターは、自動車内部の各種機能部品を駆動するために用いられる小型電動モーターでございます。パワーウィンドウ、電動ミラー、シート調整、エアコンダンパーなどに広く採用され、車両の快適性・利便性向上に寄与いたします。近年では電動化およびADASの進展に伴い、搭載数が増加しており、高効率・低騒音・小型軽量化が重要な技術要件となっております。さらにEV・自動運転車の普及により、今後も需要拡大が見込まれております。
図. 車載用マイクロモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354136/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354136/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル車載用マイクロモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
車載用マイクロモーター市場分析｜EV・ADAS進展に伴う車両電動化と精密駆動システムの拡大
車載用マイクロモーター市場は、2025年の181億2,000万米ドルから2032年には235億6,000万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは3.8％と予測されております。本市場は「車載用マイクロモーター」「電動化部品」「ADAS駆動システム」「車載快適性機構」を中核キーワードとし、EV・HEV普及および車両機能高度化を背景に安定的な成長基盤を形成しております。
車載用マイクロモーターは、出力数百ワット以下の小型電動モーターであり、パワーウインドウ、電動ミラー、シート調整、エアコンダンパー、サンルーフ制御など車載各機能に広く採用されております。車両のパワートレイン、シャシー、ボディ、インテリア制御において不可欠な駆動要素であり、コンパクトながら高効率・高耐久性を兼ね備えた設計が求められております。2024年には世界生産台数が約32億4,359万台、平均価格は約5.06米ドルに達しております。
近年ではEVおよびハイブリッド車の普及が市場拡大を強く牽引しており、バッテリー冷却システムや電動シート制御など複数領域でマイクロモーター搭載数が増加しております。直近6カ月では、電動SUVおよび高級EVモデルにおける多モーター統合制御の採用が進展しており、静音性と省電力性能を両立したブラシレスDCモーター（BLDC）の需要が特に拡大傾向にあります。
またADASおよび自動運転技術の進化は、車載用マイクロモーターの高精度化需要をさらに押し上げております。レーンキープアシスト、自動駐車、アダプティブクルーズコントロールなどの機能において、ステアリング補助やセンサー位置制御にマイクロモーターが不可欠となっております。これにより、従来の快適装備用途から、安全制御・走行支援領域へと応用範囲が拡大しております。
高級車市場においては、電動シートメモリー機能や自動ドア制御など高度な電動化機構が標準化しつつあり、車載用マイクロモーターの高精度・高応答性への要求が一層強まっております。これに伴い、ブラシ付きDCモーターからブラシレスDCモーターへの技術移行が進行し、耐久性・静音性・エネルギー効率の改善が重要な差別化要因となっております。
車載用マイクロモーターは、自動車内部の各種機能部品を駆動するために用いられる小型電動モーターでございます。パワーウィンドウ、電動ミラー、シート調整、エアコンダンパーなどに広く採用され、車両の快適性・利便性向上に寄与いたします。近年では電動化およびADASの進展に伴い、搭載数が増加しており、高効率・低騒音・小型軽量化が重要な技術要件となっております。さらにEV・自動運転車の普及により、今後も需要拡大が見込まれております。
図. 車載用マイクロモーターの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354136/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354136/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル車載用マイクロモーターのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
車載用マイクロモーター市場分析｜EV・ADAS進展に伴う車両電動化と精密駆動システムの拡大
車載用マイクロモーター市場は、2025年の181億2,000万米ドルから2032年には235億6,000万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは3.8％と予測されております。本市場は「車載用マイクロモーター」「電動化部品」「ADAS駆動システム」「車載快適性機構」を中核キーワードとし、EV・HEV普及および車両機能高度化を背景に安定的な成長基盤を形成しております。
車載用マイクロモーターは、出力数百ワット以下の小型電動モーターであり、パワーウインドウ、電動ミラー、シート調整、エアコンダンパー、サンルーフ制御など車載各機能に広く採用されております。車両のパワートレイン、シャシー、ボディ、インテリア制御において不可欠な駆動要素であり、コンパクトながら高効率・高耐久性を兼ね備えた設計が求められております。2024年には世界生産台数が約32億4,359万台、平均価格は約5.06米ドルに達しております。
近年ではEVおよびハイブリッド車の普及が市場拡大を強く牽引しており、バッテリー冷却システムや電動シート制御など複数領域でマイクロモーター搭載数が増加しております。直近6カ月では、電動SUVおよび高級EVモデルにおける多モーター統合制御の採用が進展しており、静音性と省電力性能を両立したブラシレスDCモーター（BLDC）の需要が特に拡大傾向にあります。
またADASおよび自動運転技術の進化は、車載用マイクロモーターの高精度化需要をさらに押し上げております。レーンキープアシスト、自動駐車、アダプティブクルーズコントロールなどの機能において、ステアリング補助やセンサー位置制御にマイクロモーターが不可欠となっております。これにより、従来の快適装備用途から、安全制御・走行支援領域へと応用範囲が拡大しております。
高級車市場においては、電動シートメモリー機能や自動ドア制御など高度な電動化機構が標準化しつつあり、車載用マイクロモーターの高精度・高応答性への要求が一層強まっております。これに伴い、ブラシ付きDCモーターからブラシレスDCモーターへの技術移行が進行し、耐久性・静音性・エネルギー効率の改善が重要な差別化要因となっております。