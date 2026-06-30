あべのハルカスの展望台「ハルカス300」で2026年7月24日（金）から11月29日（日）まで開催するTVアニメ「名探偵コナン」とのコラボイベント「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」の詳細が決定しましたのでお知らせします。





本イベントでは、地上約300mからの絶景とともに、TVアニメ「名探偵コナン」の関西・大阪を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、西の名探偵・服部平次と平次の幼馴染である遠山和葉の恋物語を振り返る特別展示などを行います。また、その他にもウェルカムフォトスポットや柱ラッピングなど様々な展示が、皆さまをお出迎えします。夜間は58階ツインタワーにキャラクターのビジュアルを投影し、昼と夜それぞれの楽しみ方ができるほか、オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売をはじめ、コラボカフェメニュー、コラボグッズ、コラボフォト商品の販売を実施します。なお、イベント期間中、特別企画を順次実施する予定です。今後の続報にもご期待ください。





「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」イベント内容





・60階「天上回廊」装飾（ウェルカムフォトスポット・パネル展示・柱ラッピング等）

・スタンプラリー ・夜間映像投影

・オリジナルノベルティ付きコラボチケットの販売 ・オリジナルエレベーターアナウンス

・コラボカフェメニューの販売 ・コラボグッズの販売

・コラボフォト商品の販売





空を衝くような高さを誇る晴天台（ハルカス）からの眺望と共に、ここでしか味わえない「名探偵コナン」とのコラボレーションを是非お楽しみください。詳細は別紙をご覧ください。

【キービジュアル】

別紙：https://kintetsu-re.box.com/s/jh8f2fbys69aq488banvnit8gibrat8z

参考：https://kintetsu-re.box.com/s/358sjwtkup0udq1ozviris9hpgt5popt