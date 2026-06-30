PeopleX、初のインターン募集広告を大学前バス停で掲出開始。広告から直接「AI面接」を受けられる、新しい面接体験を提供。

株式会社PeopleX

総合型AIカンパニーとして人事領域・営業領域の課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、2026年6月29日より、初の「インターン募集」広告を都内の複数大学前のバス停で掲出開始したことをお知らせいたします。なお、本広告には二次元コードが掲載されており、募集広告を見て興味を持った方がスマートフォンからその場でAI面接を受けることができる、新しい面接体験を提供しております。

背景・展望

従来の採用広告や人材募集広告は、「会社の魅力」や「募集要項」を伝えることに主眼が置かれています。応募者は、広告を目にした後に履歴書などの必要書類を用意し、応募手続をとる必要があり、広告から直接応募につなげることは難しいのが実情です。こうした「1.広告接触(認知)→2.履歴書手配→3.応募→4.日程調整→5.面接」という従来のフローでは、履歴書手配や日程調整等がハードルとなり、応募率が低下する傾向にありました。

これに対し、AI面接を活用すると、面接用URLへアクセスするだけですぐに受験することが可能です。広告にURLを掲載することで、従来のフローに縛られず、広告に接触した直後であっても面接を受けることが可能になりました。これにより、応募率の改善と採用候補者・募集主双方の工数削減が期待できます。

当社は今後もこの仕組みを活用し、応募者の方々に利便性の高い面接体験を提供していきたいと考えております。また、「PeopleX AI面接」の導入企業様にも本仕組みを展開し、ご支援の幅をさらに広げてまいります。

広告概要

掲出媒体：Cityscape（バス停広告）

掲出場所：都内の複数大学前のバス停

掲出期間：2026年6月29日～2026年7月12日

インターン募集の詳細

募集要項はこちらをご確認ください。

https://corp.peoplex.jp/internship202606

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp