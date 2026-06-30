HEY WORLD!!、人流分析AI Agent「ミセシル」を採用し、イベント来場客の波及効果分析を開始

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する人流分析AI Agent「ミセシル」 は、株式会社平和アルミ製作所（本社：東京都荒川区、代表取締役：中條 延幸）が運営するショッピングモール「HEY WORLD!!」（埼玉県北本市）に採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景と目的

「HEY WORLD!!」は、埼玉県北本市深井にある地域密着型ショッピングモールです。スーパー、ドラッグストア、家電量販店、100円ショップ、飲食店、総合アミューズメント施設などがそろい、日常の買い出しから娯楽までをカバーしています。また、施設内や屋外駐車場で、定期的に多様なイベントを開催しています。

これまで同施設では、イベント開催日の「総来館者数」は把握できていたものの、「イベントに来たお客様が、その後別の店舗へ立ち寄ったのか？」「どのテナントへの流入が多かったのか？」といった、館内の詳細な回遊・送客データまでは取得できていないという課題を抱えていました。

今回の人流分析AI Agent「ミセシル」の採用により、イベントによる回遊効果の定量的把握を行い、データに基づいた施策の最適化につなげていく予定です。

ミセシルについて

スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI Agentです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai