旅行アプリ『NEWT（ニュート）』、ビクトリア州政府観光局と共同で「Melbourne Night」を開催

株式会社令和トラベル

株式会社令和トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠塚 孝哉）が運営する、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、ビクトリア州政府観光局と共同で、フォトグラファー・もろんのんさんを迎えたメルボルンイベント「Melbourne Night」を2026年7月31日（金）に開催します。

本イベントでは、フォトグラファーとして活躍するもろんのんさんを迎え、メルボルンの魅力やおすすめスポット、旅先での写真撮影のコツを紹介します。メルボルンについてさらに知りたい方や、次の海外旅行先を検討している方に向けて、現地を旅した視点から楽しみ方をお届けします。

オフライン・オンラインのハイブリッド形式での開催を予定しています。オフライン会場では、メルボルン産のワインやチョコレートドリンクなどを提供予定です。また、メルボルンツアーで使えるクーポンなどが当たるクイズ大会も実施予定です。

◆応募フォームはこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPGGj_DvLFaxAm9bWfHsv3QshC0iJNyM-sIq_BC4175THeQ/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPGGj_DvLFaxAm9bWfHsv3QshC0iJNyM-sIq_BC4175THeQ/viewform?usp=dialog)

◆イベント概要はこちら：https://reiwatravel.notion.site/Melbourne-Night-38835afeab51808ca92fd25b9a98bcae(https://reiwatravel.notion.site/Melbourne-Night-38835afeab51808ca92fd25b9a98bcae)

■ シルバーウィークは日本を飛び出してメルボルンへ。旅行の魅力を体感できるイベントを開催

今年のシルバーウィークは最大9連休となる大型連休です。旅行需要が高まるこの時期に向けて、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』は、ビクトリア州政府観光局と共同で、オーストラリア・メルボルンの魅力を紹介するイベントを開催します。

日本とは季節が逆のメルボルンは、この時期に春を迎え、街中に花々が咲き始めるベストシーズンです。街歩きやカフェ巡り、美しい自然など、この季節ならではの楽しみ方ができることから、シルバーウィークの旅行先としてもおすすめです。

当日は、実際にメルボルンを旅したフォトグラファー・もろんのんさんをゲストに迎え、街歩きやグルメ、写真撮影など、現地での過ごし方を写真とともにご紹介します。

■ ビクトリア州政府観光局との共同イベント「Melbourne Night」

「Melbourne Night」は、メルボルンの魅力や旅のヒントを、フォトグラファー・もろんのんさんとともに楽しめる参加無料のイベントです。

イベントでは、メルボルンのおすすめスポットや、もろんのんさんがおすすめする撮影スポット、旅先で写真を撮る際のコツを紹介します。メルボルンの街歩きやグルメ、写真撮影に関心がある方はもちろん、次の海外旅行先を検討している方にもおすすめの内容です。

■ イベントの見どころ

１.もろんのんさんが語る、メルボルンの魅力

実際にメルボルンを旅したもろんのんさんが、現地で感じた街の魅力や旅のこだわり、おすすめスポットを紹介します。旅した人ならではの視点で、メルボルンの楽しみ方をお届けします。

２.旅先での写真撮影のコツを紹介

フォトグラファーならではの視点で、メルボルンで写真を撮る際のポイントや、旅の思い出を写真に残すコツを紹介します。

３.メルボルンにちなんだドリンクや軽食を提供予定

オフライン会場では、メルボルン産のワインやチョコレートドリンク、メルボルン発カフェの軽食を提供予定です。イベントを通じて、メルボルンの食文化にも触れていただけます。

４.メルボルンツアーで使えるクーポンなどが当たるクイズ大会を実施予定

当日は、メルボルンツアーで使えるクーポンなどの景品が当たるクイズ大会を実施予定です。メルボルンへの旅をより具体的にイメージしていただける企画です。

■ 登壇者：もろんのん さん

フォトグラファー として、広告や雑誌などの媒体を中心に、商品、旅、ポートレートまで幅広く撮影を手がける。 自身のYouTubeチャンネル「もろんのんTV」では、初心者にも分かりやすい写真撮影術や、心が躍る旅Vlogを発信中。 Instagramのフォロワーは11万人、YouTube登録者数は15万人を超え、写真の楽しさを多くのファンに届けている。

■ イベント概要

- イベント名：Melbourne Night- 開催日時：2026年7月31日（金）19:00～20:00 ※18:30より受付開始- 開催形式：オフライン・オンライン同時開催- オフライン会場：令和トラベルオフィス NEWTラウンジ- オンライン：Google Meet ※開催日前日までにメールにてリンクをお知らせします- 参加費：無料- 応募締切：2026年7月17日（金）23:59- 注意事項：オフラインのご応募は参加上限30名に達し次第、締切となります

◆応募フォームはこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPGGj_DvLFaxAm9bWfHsv3QshC0iJNyM-sIq_BC4175THeQ/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVPGGj_DvLFaxAm9bWfHsv3QshC0iJNyM-sIq_BC4175THeQ/viewform?usp=dialog)

◆イベント概要はこちら：https://reiwatravel.notion.site/Melbourne-Night-38835afeab51808ca92fd25b9a98bcae(https://reiwatravel.notion.site/Melbourne-Night-38835afeab51808ca92fd25b9a98bcae)





◆かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』

web版 海外ツアー https://newt.net/ (https://newt.net/)

宿・ホテル https://newt.net/hotel

アプリ https://newt.net/app (https://newt.net/app)

公式LINE https://lin.ee/ZKchfbF





■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行、あらゆる人へ。」をミッションに、旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、かしこい、おトク、旅行アプリ『NEWT（ニュート）』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。

名称 ：株式会社令和トラベル

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー15F

代表者 ：代表取締役 篠塚 孝哉

創業日 ：2021年4月5日

事業内容：旅行代理店業

登録免許：第一種旅行業（観光庁長官登録旅行業：第2123号）

所属協会：JATA（一般社団法人日本旅行業協会）正会員、IATA（国際航空運送協会）公認代理店

会社HP：https://newt.net/company

『NEWT』ブランドページ：https://newt.net/brand (https://newt.net/brand)

公式SNS

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