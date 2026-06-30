【無料お役立ち資料】イノーバ、ECサイトの構築費用について解説するホワイトペーパーを公開

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、ECサイト構築・リニューアルを検討している担当者・責任者に向けたホワイトペーパー「経験者が本気で作ったECサイト構築費用の教科書(https://ec.innova-jp.com/library/ec-building-cost-textbook)」を公開しました。

経験者が本気で作ったECサイト構築費用の教科書（全32ページ）資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-building-cost-textbook

ECサイト構築・リニューアルを検討する際、多くの担当者が「費用の相場がよくわからない」「見積書を提示されても、良し悪しを判断できない」という不安に直面します。

しかし、その不安を抱えたまま「なんとなく」でプロジェクトを進めてしまうのは非常に危険です。開発が進む中で「これも必要だった」と思わぬ追加費用が発生し、当初の予算を大きく超過してしまうケースは珍しくありません。

大切なのは、ECサイト構築・リニューアル費用の全体像を理解し、自社に最適な構築手法を「主体的に選ぶ」ことです。本資料は、そのための実践的な考え方を32ページにわたり解説しています。

株式会社サンリオ、ネスレ日本株式会社、株式会社良品計画にてEC・Webマーケティング領域を中心に15年以上従事してきた監修者を迎え、実際のECサイトリニューアルで担当者が迷いやすいポイントを凝縮。ECサイト構築・リニューアルに着手する際、事前に理解を深めておくべき要素を徹底的に洗い出しました。

目次（全32ページ）

資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-building-cost-textbook

01 ECサイトの構築手法と選び方

02 見積書の“罠”を見抜く5つの視点

03 上層部の承認を得るための論理的アプローチ

付録 失敗しないベンダー選定チェックリスト

本資料を読むメリット

- ECサイトにおける構築手法の違いを理解した上で自社に最適な手法を選べる- 見積書の具体例を見ながら、注意すべきポイント5つを理解できる- 社内承認を得るための論理的なアプローチを身に付けられる

ECサイト構築・リニューアルで無駄な損失を防ぎ、プロジェクトを成功へと導くための実践的な教科書として、ぜひ本資料をご活用ください。

株式会社イノーバについて

資料を無料ダウンロードする :https://ec.innova-jp.com/library/ec-building-cost-textbook

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。これまで培ってきたWebサイト構築、SEO戦略、コンテンツ制作、データ分析、およびリードナーチャリング（顧客育成）の豊富な知見は、現代のEC運営における「集客の最大化」や「リピート率の向上」に直結しています。

成果に直結するマーケティング戦略設計から、Webサイトの運用代行やコンテンツ制作といった現場の「実行」部分までトータルで支援が可能です。EC事業の立ち上げから売上拡大・利益改善まで、どうぞお気軽にご相談ください。

会社概要

会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

https://ec.innova-jp.com/（EC支援サービスサイト）

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com