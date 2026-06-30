株式会社ExtenD、経済産業省・中小企業庁の2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定

株式会社ExtenD

株式会社ExtenD（本社：佐賀県鳥栖市、代表取締役：北市 充）は、このたび、経済産業省・中小企業庁が選定する2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定されましたので、お知らせいたします。

当社は、九州経済産業局のご推薦により、DX分野における取り組みが評価され、今回の選定に至りました。

「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済社会構造の変化に対応して事業変革や新規事業に挑戦し、地域経済や日本経済の成長への貢献が期待できるモデルとなる中小企業・小規模事業者を選定する制度です。

当社は、産業技術総合研究所発のスタートアップとして、独自の熱フィラメントCVD法を用いたダイヤモンド製造技術と、ダイヤモンド電極センサー、AI解析技術を組み合わせた「液体AIソムリエ(R)」の社会実装に取り組んでいます。

液体AIソムリエ(R)は、ダイヤモンド電極を用いた電気化学測定により、液体から得られる情報を「指紋情報」としてデータ化し、AI解析によって品質評価や差異判別を支援する技術です。ワインをはじめとする酒類、飲料、食品、化学品など、これまで熟練者の経験や官能評価に依存していた領域において、評価プロセスの迅速化、再現性向上、品質管理のデジタル化への貢献を目指しています。

今回の選定にあたり、事務局からは、当社の取り組みについて以下のように紹介されています。

「省エネ型ダイヤ製造技術とAIを融合し、ワインの品質管理をDX化。1滴1分の分析で属人的な工程を打破する」

また、当社調べでは、佐賀県からは3社が選定され、鳥栖市所在企業としては史上2社目の選定となります。

今回の選定を励みに、当社は今後も、ダイヤモンドという先端材料の可能性を社会実装につなげ、食品・飲料分野における品質管理DXをはじめ、環境、医療、半導体、化学など幅広い産業領域において、液体情報のデジタル化に貢献してまいります。

代表コメント：

株式会社ExtenD

代表取締役 北市 充

このたび、2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定いただき、大変光栄に存じます。

当社は、産業技術総合研究所で培われたダイヤモンド材料技術を社会に実装し、「ダイヤモンドでしか実現できない世界を創造する」ことを目指して事業を進めてまいりました。

今回、ダイヤモンド電極とAIを融合した液体AIソムリエ(R)による品質評価・官能評価のDXへの取り組みを評価いただいたことは、当社にとって大きな励みです。

今後も、佐賀県鳥栖市発のディープテック・スタートアップとして、地域経済への貢献とともに、日本発のデジタル感性における新たな産業創出に挑戦してまいります。

代表取締役 北市 充

株式会社ExtenDについて：

株式会社ExtenDは、産業技術総合研究所発のスタートアップ企業です。独自のダイヤモンド材料技術を基盤に、ダイヤモンド電極、ダイヤモンド成膜装置、受託成膜・加工、液体AIソムリエ(R)などの事業を展開しています。

当社は、ダイヤモンド材料の高い化学的安定性や電気化学特性を活かし、食品・飲料、環境、医療、半導体、化学などの幅広い分野において、次世代センシング技術と材料技術の社会実装を進めています。

会社概要：

会社名：株式会社ExtenD

所在地：佐賀県鳥栖市蔵上2丁目259

代表者：代表取締役 北市 充

事業内容：ダイヤモンド材料を活用した各種センサー・電子機器の開発、ダイヤモンド薄膜成長、ダイヤモンドチップ加工、成膜装置の製造販売、受託測定・受託成膜、関連コンサルティング

URL：https://www.extend-dia.co.jp/

経済産業大臣 ・ 赤澤 亮正を囲んでの記念撮影

関連リンク：

経済産業省・中小企業庁 発表ページ

https://www.meti.go.jp/press/2026/05/20260528001/20260528001.html

株式会社ExtenD 公式サイト

https://www.extend-dia.co.jp/

本件に関するお問い合わせ：

株式会社ExtenD

担当：岡本

お問い合わせフォーム info@extend-dia.co.jp