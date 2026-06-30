新長期ビジョンの実現に向けた技術ストーリーを体系化技術ブランドブック「TAMRON Opt × Tech」を公開

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、自社が保持する光学技術（Optics）を起点とした技術の進化について、分かりやすく解説した技術ブランドブック「TAMRON Opt × Tech(タムロン・オプト・テック)」（以下、本ブック）を、公式ホームページにて公開いたしました。

当社は2026年2月に新長期ビジョンとして「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」を2035年の目指す姿として掲げ、レンズ専業メーカーから総合光学・センシングソリューション企業への転換を目指すことを公表しました。本ブックには、新長期ビジョンで示した「撮る技術」や「測る技術」に関する基礎的な情報と当社の光学技術の深化の歩み、それに伴い開発・生産してきた製品の情報を体系的にまとめました。

技術ブランドブック「TAMRON Opt×Tech」イメージ

当社は創業以来、光学技術を探究し続け、機構・電子・生産などの基盤技術を融合させ、可視光領域において「撮る」技術を深化させた革新的な光学レンズを提供してきました。また、近年は赤外線領域において、目に見えない様々なものを「測る」、センシング技術の開発・製品化に注力しています。

今後は、これらの技術を画像処理技術やAIとつなぎ、さらにM＆Aやアライアンスを通じたオープンイノベーションに取り組み、お客様の課題を解決する次世代製品やシステム、サービスを開発・提供する「総合光学・センシングソリューション企業」への変革を目指していきます。

【技術ブランドブック概要】

名称 ： 技術ブランドブック「TAMRON Opt × Tech(タムロン・オプト・テック)」

公開日 ： 2026年6月30日(火)

掲載場所： タムロン公式ホームページ 技術情報ページ内

https://www.tamron.com/jp/technology/

＜主な見どころ＞

・「撮る」技術の深化 ―― 可視光領域の解説

写真用交換レンズや産業用レンズの開発・生産で培った、高い光学性能と耐久性を維持しながら、極限までの小型・軽量化を実現する技術等について、具体的な開発事例も交えつつ紹介しています。

・「測る」技術への進化 ―― 赤外線領域の解説

赤外線を活用し、目に見えないモノを非破壊・非接触で可視化する技術について、具体的な開発事例も交えつつ紹介しています。

・新たな技術を「つなぐ」 ―― 目指す未来の解説

「撮る」「測る」プロセスで得られた情報を、画像処理や高度な判断を可能にするＡＩと接続することで、様々な産業における課題解決を目指す、タムロンのこれからを提示しています。

＜株式会社タムロンについて＞

ミラーレスカメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他