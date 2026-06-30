海外eSIM選びの「結局どれ？」を4つの質問で解決――比較メディア「eSIMポータル」、無料の診断ツール「海外旅行前におすすめのeSIM診断」を公開

BeaconLink合同会社無料の診断ツール「海外旅行前におすすめのeSIM診断」を公開

海外旅行向けeSIMの比較メディア「eSIMポータル」（運営：BeaconLink合同会社、所在地：東京都日野市南平1-10-126）は、海外旅行者が自分に合ったeSIMを簡単に選べる無料診断ツール「海外旅行前におすすめのeSIM診断」を公開しました。

■ 背景：海外eSIMの種類が増えた今、「選びにくさ」が新たな課題に

海外旅行の通信手段として、SIMカードの差し替えやWi-Fiルーターのレンタルが不要なeSIMの利用が広がっています。一方で、現在は国内外で数多くの海外旅行向けeSIMサービスが提供されており、対応国数、データ容量、料金、サポート体制、アプリの有無など比較すべき項目が多く、「結局どれを選べばいいのか分からない」という声も少なくありません。

eSIMポータルでは、こうした「選びにくさ」を解消するため、厳選した12社の比較表やランキングに加え、質問に答えるだけで自分に合ったeSIMサービスを提案する「海外旅行前におすすめのeSIM診断」ツールを掲載しました。

■ ツールの特徴

「海外旅行前におすすめのeSIM診断」は、料金を優先するか、サポートや運営元の信頼性を重視するかなど、重視する条件について4つの質問にステップ形式で答えるだけで、旅行スタイルに合ったeSIMサービスを提案します。専門知識がなくても、迷わず自分に適したサービスを絞り込める設計です。

診断結果は、eSIMポータルが掲載する12社の比較データ（対応国数、料金、サポート体制、アプリ対応など）と連動しており、そのまま各サービスの詳細情報を確認できます。

■ 今後の展開

今後は、診断ツールを通じて蓄積される匿名の統計データを活用し、「海外旅行者がeSIM選びで重視するポイント」などを分析した利用実態レポートを公開する予定です。

今後も、海外旅行者が安心して通信サービスを選べるよう、有益な情報の発信を続けてまいります。

■ 運営会社について

BeaconLink合同会社は、海外旅行者向けeSIMサービス「JapanConnect eSIM」、法人向け通信ソリューション「JapanConnect Biz」、各交通インフラ・観光案内拠点へのeSIMキオスク設置事業、海外モバイル通信の実測値を可視化する速度測定サイト「SOKUDO」など、グローバル通信分野のサービス・メディアを展開しています。eSIMの販売・運営で培った知見を活かし、利用者が安心して通信サービスを選べる環境づくりに取り組んでいます。

■ 診断ツール・関連情報

診断ツール掲載ページ：海外旅行におすすめeSIM12社比較ランキングから4社を厳選 | エリア・料金・サポートで選ぶ(https://japanconnect-esim.store/blog/esim-ranking/)

運営メディア：eSIMポータル（https://japanconnect-esim.store/blog/）

■ メディアの信頼性 | 海外通信の専門家監修のもと制作

eSIMポータルの記事および診断ロジックは、マイベストプロ（朝日新聞社系）にも海外通信の専門家として掲載(https://mbp-japan.com/tokyo/beaconlink-kokiabe/)されるBeaconLink合同会社代表・阿部宏貴の監修に基づき制作しています。

広告収益を主な運営基盤とするメディアですが、ランキングや診断結果は独自の制作ポリシーに基づき、公平・公正な評価を行っています。

▼評価基準の詳細

・eSIMの評価基準・掲載ポリシー：https://japanconnect-esim.store/blog/listing-policy/

・記事コンテンツ・ランキング制作ポリシー：https://japanconnect-esim.store/blog/contents-policy/

■ 会社概要

会社名：BeaconLink合同会社

所在地：東京都日野市南平1-10-126

代表者：阿部宏貴

事業内容：海外旅行向けeSIM販売、デジタルマーケティング、eSIMキオスク設置事業

URL：https://beaconlink.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

BeaconLink合同会社

担当：阿部宏貴

Email：info@beaconlink.jp

所在地：東京都日野市南平1-10-126