【工場や現場の知見・ノウハウをAIで即検索】Forgers、オンプレ型現場向けAI「おやかたAI」をものづくりワールド 東京に出展

株式会社Forgers

XR・AI開発スタートアップの株式会社Forgersは、製造・インフラ・土木建設などの現場に散在するマニュアル、作業動画、Excel台帳、FAQ、過去のトラブル対応履歴などをAIで検索・活用できる、オンプレ型 現場AI「おやかたAI」をリリースしました。

現場では、作業手順書、設備マニュアル、点検資料、教育動画、Excel、FAQ、過去のトラブル対応履歴など、多くの業務資料が日々蓄積されています。

一方で、それらの情報は部署・拠点・担当者ごとに分散し、「必要な資料がすぐに見つからない」「PDFや動画の中にあるノウハウを探し出せない」「結局、ベテランに聞かないと判断できない」といった課題が発生しています。

さらに、工場やインフラ設備の情報には機密性の高いデータも多く、外部クラウド型の生成AIに資料をアップロードしづらいことから、現場でのAI活用が進みにくいという課題もあります。

こうした課題を解決するため、Forgersは、現場に散在する資料をオンプレミス環境に集約し、チャット形式で検索・活用できる「おやかたAI」を提供します。

「おやかたAI」は、マニュアルや手順書、作業動画、教育資料、FAQなどを取り込み、AIが検索・回答に活用できるナレッジ基盤として整理します。作業者や管理者は、チャット画面から質問するだけで、登録済みの社内資料をもとに必要な情報を確認できます。

回答には、参照元となる資料や該当箇所もあわせて表示されるため、AIの回答だけに頼るのではなく、根拠となる社内資料を確認しながら現場業務に活用できます。

おやかたAIの主な特徴

1. 現場資料をまとめてAI活用

PDFマニュアル、作業手順書、点検記録、教育動画、FAQ、Excelなど、現場に散在する資料を取り込み、検索・対話に使える知識として整理できます。

2. チャットで必要な情報にすぐアクセス

作業者や管理者は、キーワード検索ではなく自然な質問文で情報を確認できます。資料名や保管場所を知らなくても、必要な手順・確認項目・注意点にたどり着きやすくなります。

3. 参照元付き回答で、回答の信頼性を担保

AIの回答には、根拠となる資料や該当箇所を表示するため、AIの回答の信頼性を確認しながら活用できます。

4. オンプレミス環境で運用可能

機密性の高い設備情報や作業ノウハウを外部クラウドにアップロードしづらい企業でも、社内環境に合わせたAIを活用できます。

想定される活用シーン

「おやかたAI」は、以下のような業務での活用を想定しています。

- 設備点検や保守作業における手順確認- トラブル発生時の一次対応や確認項目の提示- 新人・若手作業者への教育支援- ベテラン作業者のノウハウ継承- 作業動画やマニュアルの検索性向上- FAQや過去対応履歴の蓄積・再利用

属人化しがちな現場知見を組織の資産として蓄積し、現場全体の業務品質向上を支援します。

2026年7月開催「ものづくりワールド」に出展

Forgersは、2026年7月1日（水）～7月3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド 東京」にて、「おやかたAI」のデモを展示いたします。

製造現場におけるAI活用、オンプレミス環境でのナレッジ活用、技術継承、教育DX、設備保全業務の効率化に関心のある企業様は、ぜひForgersブースへお立ち寄りください。

テストユーザー募集について

出展概要- 展示会名称：ものづくりワールド- 日時：2026年7月1日～7月3日- 場所：東京ビッグサイト 南展示場 南1ホール- 小間番号：S8-1

Forgersでは「おやかたAI」のテストユーザーを募集しています。

テスト利用では、実際の業務資料を用いた検証を通じて、以下のような項目を確認いただけます。

- 既存資料をどの程度AI活用できるか- 現場作業者がチャットで必要な情報を引き出せるか- 参照元付き回答が業務判断に役立つか- オンプレミス環境での運用要件に合うか- 現場教育、保全、トラブル対応への活用可能性

現場資料の活用、技術継承、教育DX、設備保全業務の効率化に課題をお持ちの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社Forgersについて

株式会社Forgersは、家具・小売業界や製造業界、通信業界など幅広い企業を対象に、VR/ARアプリケーション・システムの受託開発支援や、自社開発のXR SaaS「RITTAIシリーズ」の提供を行っています。

自社SaaS「RITTAIシリーズ」では、

- EC・カタログ向けARサービス「RITTAI(https://forgers.co.jp/service/rittai)」- インテリアや住宅の3D空間シミュレーションサービス「RITTAI ROOM(https://forgers.co.jp/service/rittai-room)」- 3D/デジタルマニュアル作成サービス「RITTAI MANUAL(https://forgers.co.jp/service/rittai-manual)」- 3Dスキャンアプリ「RITTAI SCAN(https://www.forgers.co.jp/service/rittai-scan)」

などを展開しています。

今後もForgersは、XR・3D・AI技術を活用し、製造業・建設業・小売業を中心に、現場業務の可視化・効率化・高度化を支援してまいります。

社名：株式会社Forgers

所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス 赤坂202号室

代表者：今泉 滉平

設立：2023年

HP：https://forgers.co.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

・担当：株式会社Forgers 今泉 滉平

・メールアドレス：pr@forgers.co.jp