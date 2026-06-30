【AIBS オールインワンAI言語サービス「KORREPET（コレペット）」】フリーランス向けの新プランを提供開始――翻訳前の用語集作成や翻訳後の訳文チェックなど、下訳生成以外の工程でもAI活用を推進

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ（AIBS）（本社：広島市中区東平塚町1-14、代表取締役：森島 直己）は、オールインワンAI言語サービス「KORREPET（コレペット）」のフリーランス向けプランを、2026年6月22日（月）より提供開始しました。

フリーランス向けプランでは、一部の追加機能を省き、フリーランス翻訳者がよく利用する基本機能に絞ることで、翻訳や訳文チェックの処理量を大幅に拡充しました。

基本機能には、自動翻訳、用語集作成、訳文チェック、和文・英文校正、要約、メール文作成、リサーチなどがあります。

入力データはAIモデルの学習には使用されず、安心のセキュリティ環境で利用できます。

翻訳作業において、翻訳前の用語集作成や翻訳後の訳文チェックなど、下訳生成以外の工程でもAIをフル活用できるサービスです。

現在、ローンチ記念キャンペーンとして、全プランを登録から6か月間 20%OFFで提供しています。

公式サイト（https://korrepet.com/）

■サービス提供の背景

AI翻訳の品質は日々向上しています。しかし、ビジネスにおける利用では、誤訳・誤記・用語の不統一・クライアント指定ルールの不遵守などの「翻訳ミス」がないかを確認する工程が欠かせません。その工程を担う翻訳者の存在は、今後も不可欠です。

一方で、生成AIが浸透した現在でも、フリーランス翻訳者によるAI活用は、「クライアントから支給されるAI翻訳（自動翻訳・機械翻訳）の出力結果を、人の手でリライト（ポストエディット）する」といった断片的なものにとどまっているのが実情です。

また、下訳の作成以外の工程にAIを導入しようとしても、どの工程にどのように導入すればよいのかについては、各自が手探りの状況にあります。加えて、実際の案件データがAIモデルの学習に利用されるのではないかといった、セキュリティ面での懸念や抵抗感も広く聞かれます。

■KORREPET（コレペット）は、翻訳に必要な周辺業務も一元化

コンセプトは「あなたの仕事の伴奏者」。

AIBSは、翻訳者による翻訳サービスを38年間提供してきた翻訳会社です。

実際の翻訳作業を全件フリーランス翻訳者に依頼する翻訳会社と異なり、社内にも翻訳者や翻訳チェッカーが在籍し、日々、ドキュメント・Webサイト・動画字幕などの翻訳物を制作しています。

「KORREPET」は、AIBSの「翻訳者・翻訳チェッカー・翻訳コーディネーターの“生の声”」をもとに開発した「オールインワンAI言語サービス」です。

公式サイト（https://korrepet.com/）

AI翻訳だけでなく、翻訳前の用語集作成、翻訳後の訳文チェック、和文・英文校正、要約、メール文作成、リサーチなど、翻訳に必要な周辺機能を一つに集約しました。

AI翻訳も、ただ翻訳結果を出力するだけでなく、原文や翻訳文への質問や修正要望をチャットで伝えて訳文を再出力する「壁打ち」がしやすい画面を設計しました。

図面など別の資料を参照する必要がある翻訳では、画像を追加した上での質問や修正依頼も可能です。

＜機能一覧＞

◎基本機能（フリーランス向けプランの機能）

・翻訳（テキスト・ファイル）

・訳文チェック（テキスト・ファイル）

・文章校正（和文・英文）

・メール文作成

・文章要約

・何でもリサーチ（情報検索・リサーチ）

・用語集カスタム

・プロンプトカスタム

◎（参考）別プランで追加可能な機能

・OCR（文字認識）

・音声文字起こし

・対訳データ作成

・RAGを利用した翻訳

・多言語AI音声合成

質の高い出力のために、生成AIモデルは、高性能生成AIの先端モデルを６つ搭載しています。

＜リリース時（2026年6月29日現在）の搭載モデル＞

・ChatGPT 5.4

・Gemini 3.1 Pro（大量処理用に軽量モデル Gemini 3.0 Flash も搭載）

・Claude Sonnet 4.6

・Sonar-pro

・DeepL Pro

・Google Translate

ユーザーは用途や文書タイプに応じて最適なモデルを選べます。これまで複数AIの画面を行き来していたユーザーにとっては、「KORREPET」上で一括して確認いただけます。

■安心のセキュリティ

「KORREPET」は、ビジネスで扱う機密情報を安心して入力できるよう、セキュリティに配慮して設計されています。

入力されたデータはAIモデルの学習には使用されず、その場で削除されるため、事前に機密情報をマスキングするなどの処理は不要です。

AIBS以外の翻訳会社や、ソースクライアントから依頼された翻訳案件でも、問題なくご使用いただけます。

＜セキュリティ設計＞

・AIの学習には使用されない

（入力したデータは、AIモデルの学習に使用されません。）

・通信はすべて暗号化

（通信は SSL/TLS 暗号化ですべて保護されます。）

・国内データセンターで管理

（データは Microsoft Azure の日本国内リージョンで安全に保存されます。）

・ファイルは24時間で自動削除

（用語集・カスタムプロンプト・ユーザー自身が履歴保存したデータ以外は、

24時間で自動的に削除されます。）

・ISMS認証（ISO/IEC 27001）に基づく情報管理体制

（AIBSは、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 27001に準拠したISMS認証を取得しており、初回認証から17年にわたり運用を継続しています。）

■フリーランス向けの２つの新プラン

フリーランス向けプランとして、「KORREPET Freelance」と「KORREPET Freelance Lite」の提供を新たに開始しました。

６つの先端AIモデルはそのままに、一部の追加機能を省き、フリーランス翻訳者がよく利用する基本機能に絞ることで、翻訳や訳文チェックの処理量を大幅に拡充しました。

基本機能には、自動翻訳、用語集作成、訳文チェック、和文・英文校正、要約、メール文作成、リサーチなどがあります。

機能と処理量については、AIBS社内の翻訳者の利用状況をモニタリングし、翻訳業務に耐え得る水準を確保しています。

＜既存のプラン（「KORREPET One」「KORREPET Pro」）との違い＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181401/table/3_1_a2750cac9459625a91e5923015660532.jpg?v=202606301152 ]

■料金プラン

現在、ローンチ記念キャンペーンで、全プラン6か月間 20%OFFで提供しております。

また、どのプランも２週間の無料トライアルを実施しております。

＜料金プラン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181401/table/3_2_009a7072bf5494cc1b598dcb2e9d0655.jpg?v=202606301152 ]

・すべてのプランで６つの先端AIモデルが使用できます。

・プランに応じて使用できる機能や処理量は異なります。

・法人のお客様には、すべてのプランでシステム管理者様によるユーザー追加やチーム管理の機能があります。

・詳細は料金プランページ（https://korrepet.com/pricing/）をご参照ください。

■問い合わせ先

「KORREPET」に関するお問い合わせ：https://korrepet.com/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Q8aFkf0vLgs ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181401/table/3_3_f0de402696dce03a6bdcb5363633173c.jpg?v=202606301152 ]

「すべてはお客様のグローバルビジネス成功のために」

株式会社アビリティ・インタービジネス・ソリューションズ（AIBS）は、言語と知財のプロフェッショナルとして、お客様のベストパートナーを目指します。