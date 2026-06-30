嫁にナイショの筋トレコメディ！岩国ひろひと『不貞のオリンピア(1)』が6月30日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2026年6月30日にコミックス『不貞のオリンピア(1)』（著：岩国ひろひと）を発売いたします。

筋トレは不倫に入りますか──？

岩国ひろひと『不貞のオリンピア(1)』

■あらすじ

「理想のカラダに鍛えた玉木さんとシたい―……」



家でも職場でも「冴えないオジサン」扱いの中年サラリーマン、玉木蔵人。ひょんなことから、真面目部下・綾瀬瑞希に弱みを握られなぜか筋トレをする羽目に――?ってこの筋トレ、ヤればヤるだけ見た目が怪しい!!



バレたら失職、受け入れたら不倫成立の強制密着トレーニングコメディ開幕!!!!!!!!

▼30秒でわかる！見どころ紹介■コミックス情報

MeDu COMICS

『不貞のオリンピア(1)』

著者：岩国ひろひと

発売日：2026年6月30日

価格 ：825円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-1088-2

試し読み：https://comic-medu.com/(https://app.gotbb.jp/redirect/T6SEPPH7G9)

■著者情報

岩国ひろひと（いわくに ひろひと）

2018年「月刊コミック電撃大王」にて『銛ガール』を連載。電撃コミック大賞金賞受賞。

2021年『草野と希♨️』連載開始。全2巻 ※正式タイトルには「♨️（温泉マーク）」が含まれます。

2024年『キレてるふたりの出張めし』連載開始。1巻発売中。

著者SNS：@fPma6rdSo0Gz1Jx(https://x.com/fPma6rdSo0Gz1Jx)

■新刊購入特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/388_1_b670d2d2918ca26baf882511a7358ec3.jpg?v=202606301152 ]

詳細はこちら :https://gotbb.jp/book.php?sku=MEDUC073

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■COMIC MeDu

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「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。

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