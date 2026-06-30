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【新発売】Wi-Fi 7・6GHz帯対応、3ラジオ仕様の無線LANアクセスポイント「AT-TQ7413-R」が登場
〜高速・低遅延と統合管理で安定した無線LAN環境の実現を支援〜
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7413-R」の受注を6月30日より開始したことをお知らせします。
近年、クラウドサービスや動画・リアルタイムアプリケーションの利用拡大により、企業ネットワークに求められる帯域・遅延要件は大きく変化しています。また、DXや生成AIの浸透によって、モバイルデバイスといった無線端末に加え、IoT機器も一層増加し、無線LANにはこれまで以上に高密度環境における安定性と運用負荷の軽減が求められています。
こうした背景を受け、当社はWi-Fi 7による高速化・低遅延化に加え、日々の運用の自動化も可能とする「AT-TQ7413-R」を提供します。
■ 製品概要
本製品は、6GHz帯を含むトライバンド(2.4GHz/5GHz/6GHz)に対応し、最大5.7Gbpsの高速通信を実現するWi-Fi 7(IEEE 802.11be)モデルです。320MHz幅の帯域利用や4096QAMに対応し、大容量・高速通信を実現します。また、複数端末との同時通信を効率化する技術により、混雑時でも遅延の少ない安定した通信が可能です。
さらに、3ラジオ構成と当社独自技術であるAWC(Autonomous Wave Control)を組み合わせることで、環境に応じた最適な無線LAN運用を実現します。電波の自律最適化により、設計・運用時の調整負荷を軽減し、安定した通信品質を維持します。
■ 新製品 AT-TQ7413-R
■ 製品の特長
【Wi-Fi 7対応による高速・低遅延通信】
Wi-Fi 7に対応し、最大5.7Gbpsの高速通信と低遅延を実現することで、高密度環境でも大容量データ通信を安定して処理でき、オフィスや教育機関、医療現場など、多数端末が同時接続する環境でも快適な通信を提供します。
【3ラジオ×AWCによる最適な無線環境】
3ラジオ構成とAWCにより、電波状況に応じて無線環境を自動で最適化することで、設計やチューニングの手間を抑えながら、フロアや拠点ごとに異なる環境でも安定した通信品質を維持できます。
【運用管理の自動化・省力化】
AMF PLUSによる一元管理やゼロタッチコンフィグレーション、オートリカバリーに対応することで、障害対応や設定作業の手間を削減し、少人数でも安定したネットワーク運用を実現します。
【拡張性・柔軟性】
マルチギガ対応ポートやリンクアグリゲーションにより、トラフィック増加にも対応できる拡張性を備え、将来的なネットワーク規模の拡大や冗長化にも柔軟に対応可能です。
【ルーター機能を統合したオールインワン設計】
無線LAN機能に加えてファイアウォールやIPsec VPNなどのルーター機能を1台に集約することで、拠点ネットワークの構成をシンプルにし、機器点数の削減や運用負荷の軽減に貢献します。
【製品仕様】出荷開始日：2026年7月1日（水）
https://digitalpr.jp/table_img/631/137629/137629_web_1.png
※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ7413-Rの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7413-r/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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<<製品に関するお問合せ先>>
TEL:info@allied-telesis.co.jp
URL：https://www.allied-telesis.co.jp
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<< ニュースリリースに対するお問合せ先>>
アライドテレシス株式会社 マーケティングコミュニケーション部
E-mail： pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL：03-5437-6042 URL：https://www.allied-telesis.co.jp
アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
関連リンク
AT-TQ7413-Rの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7413-r/
アライドテレシス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：サチエ オオシマ）は、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7413-R」の受注を6月30日より開始したことをお知らせします。
近年、クラウドサービスや動画・リアルタイムアプリケーションの利用拡大により、企業ネットワークに求められる帯域・遅延要件は大きく変化しています。また、DXや生成AIの浸透によって、モバイルデバイスといった無線端末に加え、IoT機器も一層増加し、無線LANにはこれまで以上に高密度環境における安定性と運用負荷の軽減が求められています。
■ 製品概要
本製品は、6GHz帯を含むトライバンド(2.4GHz/5GHz/6GHz)に対応し、最大5.7Gbpsの高速通信を実現するWi-Fi 7(IEEE 802.11be)モデルです。320MHz幅の帯域利用や4096QAMに対応し、大容量・高速通信を実現します。また、複数端末との同時通信を効率化する技術により、混雑時でも遅延の少ない安定した通信が可能です。
さらに、3ラジオ構成と当社独自技術であるAWC(Autonomous Wave Control)を組み合わせることで、環境に応じた最適な無線LAN運用を実現します。電波の自律最適化により、設計・運用時の調整負荷を軽減し、安定した通信品質を維持します。
■ 新製品 AT-TQ7413-R
■ 製品の特長
【Wi-Fi 7対応による高速・低遅延通信】
Wi-Fi 7に対応し、最大5.7Gbpsの高速通信と低遅延を実現することで、高密度環境でも大容量データ通信を安定して処理でき、オフィスや教育機関、医療現場など、多数端末が同時接続する環境でも快適な通信を提供します。
【3ラジオ×AWCによる最適な無線環境】
3ラジオ構成とAWCにより、電波状況に応じて無線環境を自動で最適化することで、設計やチューニングの手間を抑えながら、フロアや拠点ごとに異なる環境でも安定した通信品質を維持できます。
【運用管理の自動化・省力化】
AMF PLUSによる一元管理やゼロタッチコンフィグレーション、オートリカバリーに対応することで、障害対応や設定作業の手間を削減し、少人数でも安定したネットワーク運用を実現します。
【拡張性・柔軟性】
マルチギガ対応ポートやリンクアグリゲーションにより、トラフィック増加にも対応できる拡張性を備え、将来的なネットワーク規模の拡大や冗長化にも柔軟に対応可能です。
【ルーター機能を統合したオールインワン設計】
無線LAN機能に加えてファイアウォールやIPsec VPNなどのルーター機能を1台に集約することで、拠点ネットワークの構成をシンプルにし、機器点数の削減や運用負荷の軽減に貢献します。
【製品仕様】出荷開始日：2026年7月1日（水）
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※本製品は保守バンドル型番がございます。デリバリースタンダード保守5年/7年付き製品からお選びいただけます。
●AT-TQ7413-Rの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7413-r/
注）記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。
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アライドテレシス株式会社 東京都品川区西五反田7-21-11第2TOCビル
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AT-TQ7413-Rの詳細情報はこちらよりご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7413-r/