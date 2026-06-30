【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】履くたび、ほっこり。家族やお孫さんの想いを足元に届ける「メッセージルームシューズ」を発売

株式会社MIYABI

名入れギフト専門店「Okulu」では、家族やお孫さんからの想いを毎日の暮らしの中で感じられる

「履くたび、ほっこり。メッセージルームシューズ」を新商品として販売開始いたしました。

近年、還暦や古希、米寿などの長寿祝いに加え、敬老の日の贈り物としても

「気持ちが伝わるギフト」を選ぶ方が増えています。

「ありがとう。」

「これからも元気でいてね。」

「いつも見守ってくれてありがとう。」

そんな普段は少し照れくさくてなかなか言葉にできない想いを、毎日使う実用品に込めて届けたい。

そんな想いから誕生したのが、名入れメッセージ入りのルームシューズです。

毎日の暮らしにそっと寄り添う、実用ギフトという選択

敬老の日や長寿祝いの贈り物には、お花やスイーツ、

雑貨などさまざまな選択肢があります。

その中でもルームシューズは、

毎日の暮らしの中で自然と使っていただける実用的なギフト。

朝起きて最初に足を入れるとき。

おうちでゆっくりテレビを見る時間。

読書やお茶を楽しむひととき。

何気ない日常の中で、ふと目に入るメッセージが、

贈ってくれた家族やお孫さんのことを思い出させてくれます。

「毎日の足元に、家族の想いを。」

そんな新しいギフトの形をご提案します。

やさしい筆文字で伝える、19種類のメッセージデザイン

ルームシューズには、贈る相手やシーンに合わせて選べる19種類のメッセージをご用意。

温かみのある筆文字デザインを採用しました。

さらに、その下にはお名前を入れることができるため、

世界にひとつだけの特別な贈り物としてお作りいたします。

贈る人の想いと、受け取る人の名前。

その両方が刻まれたルームシューズは、既製品にはない特別な温もりを届けます。

還暦から百寿まで。人生の節目を彩る長寿祝いデザイン

本商品は、敬老の日だけではなく、人生の節目を祝う長寿祝いにも対応しています。

・還暦（60歳）

・緑寿（66歳）

・古希（70歳）

・喜寿（77歳）

・傘寿（80歳）

・米寿（88歳）

・卒寿（90歳）

・白寿（99歳）

・百寿（100歳）

それぞれのお祝いに合わせた専用デザインをご用意しており、ご家族みんなで迎える大切な記念日を華やかに彩ります。

「形に残る長寿祝いを贈りたい。」

そんな方にもおすすめです。

長寿カラーにも合わせやすい全7色展開

ルームシューズは全7色をご用意しました。

レッド、イエロー、パープル、ベージュ、グリーン、ブルー、ピンクの中から、

お相手のイメージや長寿祝いのテーマカラーに合わせてお選びいただけます。

還暦祝いには赤、

古希や喜寿には紫、

米寿には黄色など、

お祝いの意味を込めたカラー選びもお楽しみいただけます。

毎日使うものだからこそ、履き心地にもこだわりました

本商品は、かかとを踏んで履ける便利な2WAY仕様。

スリッパとして気軽に履いたり、しっかりとルームシューズとして履いたり、

生活スタイルに合わせてお使いいただけます。

また、

・足をやさしく包み込むフィット感

・クッション性のあるインソール

・滑りにくいPUレザー底面

など、毎日使うものだからこその快適さにもこだわりました。

「かわいいだけじゃない。」

「実際に使ってもらえる。」

そんな実用性も、本商品の魅力のひとつです。

敬老の日にも、長寿祝いにも

敬老の日のプレゼントとして。

還暦や古希、喜寿、米寿などの長寿祝いとして。

おばあちゃんへ。

おじいちゃんへ。

そして、大好きなお孫さんからの贈り物として。

「ありがとう。」

「これからも元気でいてね。」

そんな言葉を、毎日の足元に届けるルームシューズです。

商品概要

履くたび、ほっこり。メッセージルームシューズ

＼敬老の日に贈る、ほっこり実用ギフト／

家族やお孫さんの想いを、毎日の足元に。

あたたかな筆文字メッセージ入りのルームシューズで、

こころ和“わ”らう、やさしい時間を届けます

https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/msg-romshs/

販売価格：3,980円 送料無料

サイズ：

フリーサイズ(約23.0～24.5cm)

素材：

本体 ポリエステル、PUレザー

ポーチ ポリエステル

用途：

敬老の日、誕生日プレゼント、還暦祝い、古希祝い、喜寿祝い、傘寿祝い、米寿祝い、卒寿祝い、白寿祝い、百寿祝いなど

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

■楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/nafuda-factory/

■公式Instagram

https://www.instagram.com/okulu_gift/

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■お問い合わせ先

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