呉服卸業向け販売管理システム「ごふくQ」の新バージョン『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』を7/15にリリース

シスポート株式会社

シスポート株式会社（本社：京都府京田辺市、代表取締役：米田 明）は、

2026年7月15日（水）に、呉服卸業・メーカー向け販売管理システムとして30年以上にわたり提供してきた「ごふくQ」[ https://www.sysport.co.jp/lp-gofukuq/ ]の最新バージョン

『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』をリリースします。

今回リリースする『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』では、これまで培ってきた業界ノウハウを継承しながら、タイムリーな単品状況の把握や、RFIDへの対応（オプション機能）など、現代の業務環境に適した機能強化を行いました。

製品詳細ページ：https://www.sysport.co.jp/product/gofuku/

ごふくQの製品ページ :https://www.sysport.co.jp/product/gofuku/

■ 『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』開発の背景

呉服業界には、浮貸・浮借管理、単品管理、加工管理など、他業種には見られない独自の商習慣や業務フローがあります。

一方で、長年利用してきたシステムの老朽化や保守終了、クラウド化への対応、人材不足による業務効率化など、多くの企業がシステム運用に関する課題を抱えています。

ごふくQの開発・サポートを行うメンバーが、リモートでサポートをしてる様子

シスポートは30年以上にわたり、織元・メーカー・問屋など多くの企業の業務を支援してきました。

今回の新バージョン『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』は、「いつもの商いをそのままシステムに。」をコンセプトに掲げ、業界特有の商習慣や業務フローを大切にしながら、より使いやすい環境を実現しました。

■ なぜ現場の皆様が安心して使えるのか？「6つの理由」

1. 開発への想い

業界ならではの業務フローに対応

製品作りの現場から営業、経理まで強力にサポートします。

2. 呉服の核「商品管理」と進化した在庫管理機能

単品管理を極める

在庫品・浮借品問わず在庫を徹底して可視化します。

3. 営業効率をアップさせ実績に繋げる営業支援機能

催事への大量出品も実績把握もスピーディに

現場の負担を減らし。攻めの営業へと導きます。

4. 生地から製品に展開する加工管理機能

生地の仕入から原価管理までを一本の線に

職出から加工上まで、その全行程を一本化します。

5. プライベートクラウドの採用と迅速なサポート

リモート運用から迅速なサポートまで

「セキュリティ」と「柔軟な運用」を両立させます。

6. 柔軟なカスタマイズ対応

伝票フォームの変更から、お客様独自の管理機能まで

柔軟なカスタマイズで貴社独自のこだわりにフィットさせます。

■「ごふくQ」導入企業の声

ごふくQは、呉服業界特有の業務に対応するシステムとして、多くの企業でご活用いただいています。

導入企業からは、加工状況や原価情報の見える化による管理精度の向上や、長年利用していたシステムから業務フローを大きく変えることなく移行できたこと、また単品管理や浮貸管理の効率化につながったといった声が寄せられています。

イメージ：ごふくQを導入した呉服卸業

導入事例の詳細はこちら：https://www.sysport.co.jp/product/gofuku/voice01/

■ 導入後もずっと続く、顔の見える安心サポート

シスポートの社名は「システム」＋「サポート」に由来しています。

システム導入後も、お客様の業務に寄り添いながら継続的な運用支援を行っています。

導入後も「使い方がわからない」「こんな時はどうすればいい？」といった疑問に、お電話一本で専任スタッフが丁寧に対応いたします。

【導入までの3ステップ】

- お問い合わせ： まずはお気軽にご相談ください。- 無料デモ体験： 実際の画面を丁寧にお見せいたします。- 導入・データ移行： スムーズな運用開始をサポートします。

現在、新バージョン『ごふくQ 紅葉（KUREHA）』リリースを記念し、【無料デモ受付中】です。

お気軽にお問い合わせください。

無料デモのお申し込みはこちら：https://www.sysport.co.jp/lp-gofukuq/

【シスポート株式会社について】

シスポート株式会社は、販売管理システムを中心とした業務システムの開発・販売・サポートを行っています。業界特有の業務フローに対応したシステムと継続的なサポートを通じて、お客様の業務効率化を支援しています。

本社所在地： 〒610-0361 京都府京田辺市河原平田23-16

代表者：米田 明

事業内容： 販売管理システム・在庫管理システムの開発・販売、サポート業務

URL： https://sysport.co.jp/

【お問い合わせ】

汎用型販売管理システム「はんばいQ」、業種特化型販売管理システム「ごふくQ」についてのお問い合わせ・ご相談、製品やサービスに関する取材などは、以下までお気軽にご連絡ください。

製品無料デモも行っています。

https://www.sysport.co.jp/lp-gofukuq/