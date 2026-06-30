パックごはん「低温製法米のおいしいごはん(R)」卸売価格の引き下げを実施

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスグループのアイリスフーズ株式会社（本社：宮城県仙台市、取締役社長：北尾 利徳）は、生活者の暮らしを応援するため、パックごはん「低温製法米のおいしいごはん(R)」の卸売価格を2026年7月1日より順次、値下げします。

当社は、東日本大震災の被災地支援と農業復興を目的として、2013年から精米事業に参入し、資材や玄米の調達から精米・流通・販売までをグループ内で一貫して行っています。また、2026年5月には、農家の高齢化や担い手不足といった課題に対応し、米の安定供給を実現するため農業に参入し、玄米も自社で生産できる体制の構築にも着手しています。

2025年には、国内における米価高騰と供給不安が深刻化する中で、随意契約による政府備蓄米の販売を民間企業としていち早く開始しました。加えて、令和7年産米の流通以降は、米価が高止まりする状況を踏まえて最大12.5%の値下げを行ったほか、2026年3月にはパックごはんの10%増量キャンペーンを実施するなど、生活者の経済的負担軽減の取り組みを継続しています。

原材料や資材、エネルギーコストの高騰を背景に物価上昇が続いており、総務省統計局によると、2026年5月時点の消費者物価指数は、2020年比で113.5%、前年同月比で1.5%上昇するなど（※1）、生活者の家計負担は一層大きくなっています。こうした状況を踏まえ、当社の生活応援施策の一環として、より多くの消費者が、日常の食卓に欠かせない米を気軽に入手できるよう、パックごはんの卸売価格の値下げを決めました。

■パックごはんの卸売価格の値下げ 概要

・商品：「低温製法米のおいしいごはん(R)」シリーズ 国産米100%使用（ブレンド米）（※2）

・対象商品：120g／150g／180g／200g／250g／300g

（3パック・6パック・8パック・10パックなど各種入り数が対象）（※3）

・値下げ時期：2026年7月1日より順次

今後も当社は、国内農業の振興および米の安定供給に貢献するとともに、食品の供給体制の強化を図り、食の安心・安全と家計負担の軽減という社会的ニーズに応えていきます。

※1：総務省統計局「2020年基準 消費者物価指数 全国 2026年（令和8年）5月分」（2026年6月19日公表）より参照。

※2：ナショナルブランド商品に限る。

※3：販売価格および販売状況は各店舗により異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。