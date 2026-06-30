P・SPOポイントでお部屋探しがお得に！仲介手数料割引キャンペーン

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福綜合不動産は、愛媛県で70以上の店舗を展開する総合フィットネス＆エンタメブランド「P・SPO」（ピースポ）」の会員を対象に、P・SPOポイントを仲介手数料の割引に利用できる「P・SPOポイント お部屋探しキャンペーン」を、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで実施します。

P・SPOポイントを仲介手数料の割引に利用

本キャンペーンでは、P・SPOで貯めたポイントを仲介手数料の割引として利用できます。

P・SPOポイントは、P・SPO公式LINEで毎日引けるLINEガチャ、イベント参加で貯めることができます。（会員限定）

P・SPO会員専用公式LINEの案内

1ポイント＝5円換算で、保有ポイント数に応じて最大25,000円分の仲介手数料割引を受けられます。

【割引内容】- 1,000ポイント利用：5,000円割引- 3,000ポイント利用：15,000円割引- 5,000ポイント利用：25,000円割引

※1ポイント＝5円換算

※利用上限は5,000ポイント（25,000円分）です。

※会員本人が対象となります。

※契約前の申告が必要です。

仲介手数料20％OFF特典との併用も可能

本キャンペーンは、三福綜合不動産で実施しているP・SPO会員様限定「仲介手数料20％OFF特典」との併用が可能です。

通常の会員様限定仲介手数料割引に加え、P・SPOポイントを活用することで、お部屋探しにかかる初期費用をさらに抑えることができます。

詳しくは特典のご紹介ページをご覧ください。

https://www.apaman3puku.com/weblog/news/33305

ジム利用だけじゃない！暮らしにも使えるP・SPOポイント

P・SPOポイントは、日頃の施設利用などで貯めたポイントを活用できる会員サービスです。

今回の取り組みにより、スポーツや健康づくりだけでなく、住まい探しの場面でもポイントを利用できるようになり、会員サービスの利便性が向上します。

また、ジムに通いやすい立地の賃貸マンション・アパート・一軒家もご提案可能。

他にも駐車場付き物件、一人暮らし・住み替え・同棲など、それぞれのライフスタイルに合わせた住まい探しをサポートします。

本キャンペーンの概要

三福綜合不動産の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4256/table/503_1_520614111893de702eaccea31cfb7d88.jpg?v=202606301152 ]

株式会社三福綜合不動産は、松山市・伊予市・東温市・砥部町など、愛媛県中予エリアで50年以上にわたり賃貸仲介・管理を行う不動産会社です。

松山エリア取扱物件数98％の情報を掲載する「松山賃貸ナビ」では、最新の管理物件情報やキャンペーン情報も随時更新しています。

https://www.apaman3puku.com

公式LINEにて簡単におすすめ物件提案を受けられる「お部屋診断」実施中！

以下のURLからお友だち追加いただけます。

三福綜合不動産アパマンショップ松山北店のお友だち追加はこちら(https://customer.cloud.canary-app.com/sanpuku-kita/add-line-friend?auth_code=e6546142-0324-49ac-989b-ff7cf5fd661a&source=create-customer)

【三福綜合不動産の店舗一覧】

アパマンショップ松山北店

住所：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

電話番号：089-911-0329

定休日：火曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/BBCt3aMgj7QdZHRe6

アパマンショップ松山南店

住所：〒790-0038 愛媛県松山市和泉北2丁目3-22

電話番号：089-947-2050

定休日：水曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/zEtwZT9DhZ7UzES86

アパマンショップ松山国道11号店

住所：〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目39-2

電話番号：089-948-8770

定休日：水曜日

Googleマップ：https://maps.app.goo.gl/v3pdTf99niR5U2RH9

【会社概要】

会社名：株式会社三福綜合不動産

所在地：〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目7-7

代表者：代表取締役社長 中矢 孝則

本件の担当：桑原

電話：0800-601-8174

お問い合わせ：https://www.apaman3puku.com/contacts/1/

URL：https://www.3puku.co.jp/

※本リリースは松山賃貸ナビのブログ記事を元に編集・転載しています。

https://www.apaman3puku.com/weblog/news/33301