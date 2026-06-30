国内最高クラスの断熱性能を備えた屋外サウナ「カルガリー」シリーズ販売開始

株式会社イーストエッジ・パートナーズ

株式会社イーストエッジ・パートナーズ（ブランド名：カナディアンサウナ）は、カナダのサウナメーカーLeisurecraft社が開発した高断熱プレミアムサウナ「カルガリー」シリーズの輸入販売を開始しました。

カルガリーシリーズは、カナダの厳しい寒冷環境で培われた技術を活かし、高性能な断熱構造と優れた耐久性を兼ね備えた屋外サウナです。別荘、ヴィラ、ホテル、グランピング施設、温浴施設など、多様なウェルネス空間を想定して設計されています。

従来の木製サウナでは難しかった高い断熱性能と省エネルギー性を実現し、一年を通じて快適なサウナ体験を提供します。

商品ラインナップ

カルガリーminiカルガリーmini

コンパクトながら本格的なサウナ体験を実現するモデルです。

限られたスペースへの設置にも適しており、個人戸建て住宅や小規模宿泊施設におすすめです。

定員：2－３人

寸法

幅：1905ｍｍ

奥行き：1695ｍｍ

高さ：2445ｍｍ

木材：ウェスタンレッドシダー

希望小売価格：3,269,000円

ヒーター：電気ヒーターのみ（別途お問い合わせ）

詳細を見る :https://can-sauna.jp/product/%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%aa%e3%83%bcmini/

カルガリーカルガリー

快適なサウナ空間と設置のバランスを追求をしたスタンダードモデルです。

定員：６人

寸法

幅：2477mm

奥行：2172mm

高さ：2661mm

木材：ウェスタンレッドシダー

希望小売価格：4,360,000円

ヒーター：電気ヒーターまたは薪ストーブ（別途お問い合わせ）

詳細を見る :https://can-sauna.jp/product/%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%aa%e3%83%bcmini-duplicate/

カルガリーMAXカルガリーMAX

宿泊施設や商業施設向けに設計されたモデルで、施設の付加価値向上に貢献します。前室により、外気を抑え快適なサウナ環境を維持します。

定員：６人

寸法

幅：3696mm

奥行：2178mm

高さ：2667mm

木材：ウェスタンレッドシダー

希望小売価格：5,650,000円

ヒーター：電気ヒーターまたは薪ストーブ（別途お問い合わせ）

詳細を見る :https://can-sauna.jp/product/%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%aa%e3%83%bc-max/

カルガリーシリーズの特徴

国内最高クラスの断熱性能「R24」

カルガリーシリーズは、高熱性なSIP（Structual Insulated Panel：構造断熱パネル）工法を採用し、R24相当の優れた断熱性能を実現しています。

一般的な木製サウナの断熱性能がR1～R3程度であるのに対し、カルガリーシリーズはR24の高断熱構造を採用。熱を効率的に保持し、短時間での昇温と優れた省エネルギー性能を実現しています。

SIP構造による高い耐久性カルガリーシリーズは、

- ステンレス外壁- 合板- 断熱材- 合板- アルミ層- ウェスタンレッドシダー

からなる6層構造を採用しています。

高い断熱性能だけでなく、優れた構造強度と耐久性を兼ね備え、長期間にわたって安定した性能を維持します。

SIP構造短時間で昇温し、熱を長時間保持

高断熱構造により、一般的な木製サウナと比較して昇温時間を大幅に短縮。さらに、一度温まった熱を効率よく保持することで、ランニングコストの削減にも貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141019/table/8_1_7fbe4a8aef25e952dd4f8b404de5ce09.jpg?v=202606301152 ]

R値（断熱性能）とは？

R値とは、熱の伝わりにくさを示す断熱性能の指標です。数値が高いほど熱が伝わりにくく、断熱性能・保温性能に優れていることを意味します。そのため、外気の影響を受けにくく、室内の温度を効率よく維持できます。

カルガリーシリーズはR24の高性能断熱構造を採用しており、一般的な木製サウナと比較して圧倒的に高い保温性能を実現しています。外気温の影響を受けにくいため、冬季や寒冷地でも安定した温度環境を維持し、快適かつ効率的なサウナ体験を提供します。

Leisurecraft社について

Leisurecraft社は、カナダを代表するプレミアムサウナおよび屋外ウェルネス製品メーカーです。20年以上にわたり、サウナ、水風呂、屋外ウェルネス製品の設計・製造を手がけており、その製品はカナダ、アメリカをはじめ、ヨーロッパ、ブラジル、オーストラリア、日本など世界各国で採用されています。すべての製品はカナダ国内で設計・製造されており、持続可能な方法で調達された木材と高品質な素材を使用した、耐久性とデザイン性に優れた製品づくりを行っています。

株式会社イーストエッジ・パートナーズについて

株式会社イーストエッジ・パートナーズは、カナダのサウナメーカーである Leisurecraft の日本総販売代理店として、高品質なサウナを通じて日本のウェルネス市場の発展に貢献してまいります。

宿泊施設やヴィラ、別荘、リゾート施設などに向けて、高付加価値なサウナ空間の提案を行い、施設の魅力向上と新たな顧客体験の創出をサポートいたします。

また、サウナとコールドプランジを組み合わせた本格的なウェルネス空間の普及を目指し、日本全国への展開を進めるとともに、「ととのう」を超えた豊かなライフスタイルの提案に取り組んでまいります。

詳細を見る :https://can-sauna.jp/