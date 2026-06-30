株式会社アドクラ、広告・SNS投稿・動画・資料の確認共有を効率化する新サービス「AdKura Clip」を正式リリース

株式会社アドクラ

株式会社アドクラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 陽一郎）は、画像・動画・記事URL・テキスト・PDFなどの制作物をアップロードし、コメント・修正依頼・AIによるレギュレーションチェックをURLひとつで行える確認共有ツール「AdKura Clip」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

AdKura Clipは、広告クリエイティブ、SNS投稿案、動画、記事LP、バナー、資料など、さまざまな制作物の確認業務を手軽に効率化できるサービスです。

確認用URLを共有するだけで、社内外の関係者が同じ画面上でコメントや修正依頼を行えるため、チャット、メール、スプレッドシート、オンラインストレージなどに分散しがちな指摘や確認履歴を、制作物上に集約できます。

サービスサイト：https://adkura.co.jp/adkura-clip

■ 提供開始の背景

広告・マーケティング領域では、画像広告、動画広告、記事LP、SNS投稿、インフルエンサー投稿、チラシ、企画書、ホワイトペーパーなど、確認対象となる制作物が多様化しています。

一方で、制作物の確認現場では、以下のような課題が発生しやすくなっています。

・チャットやメール上に指摘が流れてしまう

・どのファイルが最新版か分かりづらい

・修正前後の差分確認に時間がかかる

・スクリーンショットやスプレッドシートでの赤入れ管理が煩雑になる

・動画の特定シーンに対するコメントが伝わりづらい

・広告表現やレギュレーションの一次チェックに手間がかかる

・社内外の関係者との確認履歴が残りにくい

株式会社アドクラはこれまで、広告クリエイティブの確認業務のワークフロー効率化に活用されているエンタープライズ企業向けSaaS「AdKura」を提供してまいりました。

その中で、よりライトに、個人や少人数チームでも制作物の確認・共有・フィードバックを始められるツールへのニーズが高まっていることを受け、このたび「AdKura Clip」の提供を開始いたしました。

■ AdKura Clipとは

AdKura Clipは、制作物の確認・赤入れ指示をリンク共有だけで手軽に行える確認共有ツールです。

画像、動画、記事URL、YouTube URL、テキスト、PDFなど、形式の異なる制作物を取り込み、確認用URLとして関係者に共有できます。

共有された関係者は、同じ画面上で制作物を確認しながら、コメントや修正依頼を行うことができます。これにより、Slack、Chatwork、メール、スプレッドシートなどに散らばりがちな指摘を整理し、確認・修正・再確認のやり取りをスムーズに進められます。

また、AdKuraの審査基盤を活かしたAIによるレギュレーションチェックにも対応しており、表現リスクや確認すべき箇所の一次チェックにも活用できます。

■ 料金プラン

AdKura Clipは、用途やチーム規模に応じて、Free / Personal / AI Plus / Business の4プランを用意しています。

※ 各プランの内容は変更となる場合があります。最新情報はサービスサイトをご確認ください。

■ 今後の展望

株式会社アドクラは、「AdKura」および「AdKura Clip」を通じて、広告・マーケティング領域におけるクリエイティブ確認業務の効率化を支援してまいります。

今後も、修正指示、バージョン管理、AIチェック、チーム内連携、外部共有、エクスポート機能などを拡充し、個人から企業まで幅広いユーザーが使いやすい制作物確認基盤を目指してまいります。

■ 株式会社アドクラについて

株式会社アドクラは、広告クリエイティブチェックSaaS「AdKura」を提供するスタートアップ企業です。

広告代理店、事業会社、制作会社などにおける広告クリエイティブの確認・承認・共有業務を効率化し、確認漏れや差し戻し、コミュニケーションコストの削減を支援しています。

会社名：株式会社アドクラ

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

代表者：代表取締役 山本 陽一郎

事業内容：広告クリエイティブチェックSaaS「AdKura」および関連サービスの開発・提供

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社アドクラ

メールアドレス：info@adkura.co.jp