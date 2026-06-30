◢◤「物語を変えれば、人生が変わる。」ナラティヴ・セラピーとコーチングを体系的に学ぶ2日間｜対人支援・教育・コーチング実践者向け認定講座を開催　ストーリーを活かす時代へ！9月22～23（連休）に開催！

― ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチングの基礎から実践までを2日間で学ぶ ―

一般社団法人コーチング心理学協会ナラティブ・セラピーとコーチング基本講座

一般社団法人コーチング心理学協会は、2026年9月22日（火）・23日（水）の2日間（連休期間）、オンラインにて「ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチング基礎と実践講座（認定ナラティヴ・コーチ(R)養成講座）」を開催いたします。

現代社会では、多様な価値観や複雑な課題に直面する人々を支援するために、相手の「問題」だけではなく、その人が紡いできた「物語（ナラティヴ）」に耳を傾ける支援の重要性が高まっています。

本講座では、ナラティヴ・セラピーの理論と実践を基盤に、コーチング心理学の知見を統合し、クライエントが自らの強みや希望を再発見し、新たな人生のストーリーを創造するための支援方法を学びます。

《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.coaching-psych.com/event/nc/

■講座の特徴

コーチング心理学やポジティブ心理学の視点を学ぶ1．ナラティヴ・セラピーとコーチングの理論と実践を体系的に学ぶ

マイケル・ホワイトやデイヴィッド・エプストンらのナラティヴ・アプローチの基本概念を学び、支援現場で活用できる実践的なスキルを習得します。

2．コーチング心理学との統合

ポジティブ心理学やコーチング心理学のエビデンスを活用し、クライエントの可能性や強みに焦点を当てた支援方法を学びます。

3．実践的な演習を重視

外在化、再著述（リオーサリング）、ユニークアウトカム、ドキュメント作成などのナラティヴ技法を、演習やケーススタディを通して体験的に習得します。

4．多様な支援領域で活用可能

教育、医療、福祉、産業、キャリア支援、対人援助職、組織開発など、さまざまな分野で活用できる実践力を養います。

■このような方におすすめコーチ、カウンセラー、心理職の方教育関係者、福祉・医療従事者人材育成や組織開発に携わる方対話を重視した支援を学びたい方ナラティヴ・アプローチを実践に活かしたい方自己理解や対人支援の質を高めたい方

■開催概要

【講座名】

ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチング基礎と実践講座

（一般社団法人コーチング心理学協会認定「ナラティヴ・コーチ(R)養成講座」）

【開催日時】2日間

2026年9月22日（火）9:00～17:30

2026年9月23日（水）9:00～17:30

【開催形式】

オンライン開催 ワークショップ形式（参加型）

《【⇒講座の申込はこちらへ】》 :https://www.coaching-psych.com/event/nc/

■社会的意義

不確実性が高まり、多様な背景や価値観を持つ人々が共生する現代社会において、個人の経験や意味を尊重しながら対話を進めるナラティヴ・アプローチは、心理支援のみならず、教育、組織、地域社会においても重要性を増しています。

本講座を通じて、相手の物語を尊重し、希望や可能性を共に創り出す対話的支援者の育成を目指します。

【講座のメリット】

1．対話力・質問力が高まる

相手の経験や価値観を尊重しながら対話を進めるための質問技法や傾聴スキルを習得できます。

2．問題中心から可能性中心の支援へ

問題や欠点だけに焦点を当てるのではなく、クライエントの強みや希望、可能性を引き出す支援ができるようになります。

3．実践的なナラティヴ技法を習得できる

外在化、再著述（リオーサリング）、ユニークアウトカムなど、現場で活用できる具体的な技法を体験的に学べます。

4．コーチング・カウンセリングの質が向上する

コーチ、カウンセラー、教育者、管理職など、対人支援や人材育成に携わる方の実践力向上につながります。

5．多様な支援現場で活用できる

教育、医療、福祉、産業、キャリア支援、組織開発、子育て支援など、幅広い領域で応用可能です。

6．自己理解と自己成長を深められる

自身の人生の物語を振り返り、新たな意味づけや可能性を見出す機会となります。

7．心理学とコーチングを統合的に学べる

ナラティヴ・セラピーに加え、コーチング心理学やポジティブ心理学の知見を統合的に学ぶことで、エビデンスに基づく支援力を高められます。

8．対話を通じたウェルビーイングの向上に役立つ

本人が自らの強みや価値、希望を再発見することで、レジリエンスやウェルビーイングの向上を支援できます。

9．認定資格取得により専門性を高められる

講座修了後は、一般社団法人コーチング心理学協会認定「ナラティヴ・コーチ(R)」資格取得につながり、専門性の証明として活用できます。

10．AI時代に求められる「人間らしい対話力」を磨ける

生成AIが普及する時代だからこそ、物語を共有し、意味を共創する対話力は、対人支援や組織開発において重要な能力となります。

本講座は、特許庁公認（登録番号6220731）の「ナラティヴ・コーチ(R)」資格認定プログラムとして実施され、教育・医療・福祉・キャリア支援・ビジネスなど幅広い領域で活用できる実践的な内容を提供します。

また、ナラティヴ・アプローチをよりわかりやすく、現場で使いやすくするための新ツール 「ナラティヴ・プラスカード」が完成。



資格者コース・再受講者には数量限定でプレゼントいたします。

「過去の問題」ではなく「成長や未来の物語」に耳を傾ける。ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチングを体系的に学びます。

■AI時代のナラティブの重要性

AI時代は，人の物語に耳を傾けることが重要

■開催背景：ナラティヴ（物語）を活かした支援が求められる時代へ

近年、教育・医療・キャリア支援・組織開発などの現場では、 「個人の物語に耳を傾け、強みや価値を再構築するアプローチ」が注目されています。

ナラティヴ・コーチングは、

心理的安全性の向上

自己肯定感の回復

トラウマからの成長支援

組織の理念・歴史の再構築

キャリアの再定義 など、多様な領域で効果が報告されています。

本講座では、コーチング心理学・ポジティブ心理学の理論を取り入れ、 「希望を掘り当て、未来志向の物語を構築する」ための実践的な技法を学びます。

■新ツール「ナラティヴ・プラスカード」完成

ナラティブ+カードは，ナラティヴ・セラピーとコーチングのアプローチをより楽しく学べ，実践て切るようになっています。



本カードは、

物語

感情

行動

強み

価値 といった要素を視覚的に整理し、対話を深めるために開発された実践ツールです。

教育・心理・支援・キャリア・ビジネスなど、 “語り”を促進し、信頼感・親和性を高める場面で活用できます。



ポジティブなメンタルヘルス，コミュニケーション，ポジティブ心理学のPERMA理論，

ナラティブのスキルに関わるカードになっており，体系的に実践することが可能です。

■講座概要（2日間／両日9:00～17:30）【1日目】ナラティヴ・アプローチの基礎と技法

ナラティヴ・アプローチとは何か

心理的安全性とナラティヴ

社会構成主義・システムズアプローチの質問法

問題の外在化／内在化の技法

ダブルリスニング・トリプルリスニング

ナラティヴ・ダイヤモンド

専門用語（ディスコース、エージェンシー等）の理解

音楽×ナラティヴ、ディスコース分析

【2日目】ナラティヴ・コーチングの応用

リフレクションの活用

無知の知ワーク

アートセラピー（ロード・オブ・ライフ等）

グラフィックレコーディング

未来語り／過去語り

カードを活用したナラティヴスキル

チームオブライフ、リメンバリング

ナラティヴ・アセスメント

組織開発・コミュニティ構築

リフレクティングチーム、アウトサイダーウィットネス

ナラティヴ・キャリアコーチング

ポジティブ心理学×ナラティヴ

ナラティヴのアイスブレイク集

■受講メリット

1. 特許庁公認「ナラティヴ・コーチ(R)」資格を取得

講座修了後、協会認定の専門認定（Basic）を取得できます。

2. 現場で使えるツール・技法を体系的に習得

チェックリスト、カードゲーム、ワークシートなど、 “明日から使える”実践スキルを多数紹介。

3. 多領域で活用可能

教育、医療、福祉、キャリア、ビジネス、組織開発など、 幅広い現場で応用できます。

4. 少人数制・参加型ワークショップ

深い学びと対話が生まれる構成で、 初学者から専門家まで満足度の高い内容です。

■受講費

1日入門：11,000円

2日間（基礎＋応用）：22,000円

資格認定コース：44,000円（講習費＋認定費）

再受講：11,000円（2日間）

※資格者・再受講者には新「ナラティヴ・プラスカード」をプレゼント ※領収書発行可 ※キャンセル規定・返金規定あり

■社会的意義：ナラティヴがもたらす“つながり”と“回復”

現代社会では、孤立・不安・キャリア迷走・組織の分断など、 「語られない物語」が増えています。

ナラティヴ・アプローチは、

自分の物語を語る

他者の物語に耳を傾ける

新しい意味づけをつくる というプロセスを通じて、 人と組織の“回復力（レジリエンス）”を高める方法です。

本講座は、個人・組織・社会にとって重要な 「対話」「理解」「希望の再構築」を支援する人材育成を目指しています。

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■お申し込み・お問い合わせ

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https://www.coaching-psych.com/