『ソニックレーシング クロスワールド』 初の世界大会開催！本日より世界大会予選となる「レジェンドコンペ ラウンド6」がスタート！TOP24入賞者はニューヨークで開催される世界大会へご招待

株式会社セガ

株式会社セガは、発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、本作初となる世界大会「ワールドチャンピオンシップ2026」のゲーム内大会予選を兼ねた公式イベント「レジェンドコンペ ラウンド6」を本日6月30日（火）より開催することをお知らせいたします。本大会は、世界中から集結した上位24名のトッププレイヤーが、決勝の舞台で世界最強の座をかけて競い合うeスポーツイベントです。

本日より開始した予選イベントのワールドランキング上位24名に入賞したファイナリストは、2026年10月にアメリカ・ニューヨークで開催される世界大会決勝へご招待いたします。また、イベント期間中は1レース以上参加するだけで特別な限定ステッカーがもらえる参加報酬や、到達したグレードに応じた豪華報酬も多数ご用意しております。

予選イベントの開催は7月20日（月）8:59（JST)まで。世界中のプレイヤーとスピードを競い、ニューヨークへの切符をつかみ取りましょう！

世界大会公式サイト

https://www.sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026(https://www.sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026)

※2026年6月以降のフェスタ報酬ガジェット（例：スピンダッシュキット）は、世界大会予選および世界大会決勝では使用できません。

※世界大会決勝への招待は、世界大会公式サイトからの「WEBエントリー」がお済みの方が対象となります。大会ルール、参加方法、注意事項などの詳細は、世界大会公式サイトをご確認ください。

※本イベントは、前回の「ラウンド5」終了時のグレードに応じて開始時のグレードが決定します。また、今回の最終グレードに応じて、次回「ラウンド7」開始時のグレードが決定します。

※日時はすべて変更される可能性があります。

※本大会（レジェンドコンペ ラウンド6）へは、レジェンドランクのプレイヤーに限らず、どなたでもご参加いただけます。

■「レジェンドコンペ ラウンド6」イベント報酬

レートを上げて、指定のグレードに到達、またはランキングに入賞することで以下の報酬を獲得できます。

・参加報酬（1レース以上参加で獲得）

ステッカー「クラシックソニック」

ステッカー「世界大会2026 ロゴ(白)」

ステッカー「世界大会2026 ロゴ(黒)」

称号「ラウンド6 ブロンズレーサー」

ドンパチケット × 400

※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。

・グレード報酬（指定レート到達で獲得）

シルバーグレード（レート: 1550）到達：

称号「ラウンド6 シルバーレーサー」 ／ ドンパチケット × 600

ゴールドグレード（レート: 1650）到達：

称号「ラウンド6 ゴールドレーサー」 ／ ドンパチケット × 800

プラチナグレード（レート: 1750）到達：

称号「ラウンド6 プラチナレーサー」 ／ ドンパチケット × 1,000

エメラルドグレード（レート: 1850）到達：

称号「ラウンド6 エメラルドレーサー」 ／ ドンパチケット × 1

・ランキング報酬（イベント終了後の最終結果に応じて獲得）

ワールドランキング100位入賞： 称号「TOP100」

ワールドランキング10位入賞： 称号「TOP10」

※「称号」は各グレード到達時に獲得できます。

※「ドンパチケット」はラウンド終了後に最高到達グレードに応じて配布されます。

※「ランキング報酬」および「参加報酬のステッカー」はイベント終了後にランキング結果に応じて獲得できます。

■限定ステッカーを手に入れよう！ 「Twitch Drops」キャンペーン開催

世界大会予選に挑戦するストリーマーのTwitch配信を視聴して、ゲーム内で使える限定ステッカーがもらえる「Twitch Drops」キャンペーンを本日より同時開催いたします。

・Twitch Drops 開催期間

2026年6月30日（火）9:00 JST ～ 7月20日（月）8:59 JST

・視聴報酬内容

対象のライブ配信の累計視聴時間に応じて、最大8枚のステッカーを受け取り可能です。

※合計5時間以上視聴された方は、8枚のステッカーをすべて受け取り可能です

※キャンペーン期間中にゲームにログインしなければ、視聴条件を満たしていても報酬を受け取れない場合があります。

・Twitch Drops 参加・受取方法

アカウントの連携手順や報酬の受け取り方法などの詳細は、世界大会公式サイト(https://www.sega.com/ja/sonic-racing-crossworlds-world-championship-2026)をご確認ください。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、XBOX Series X|S、XBOX One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版 発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版 発売中（2026年4月10日（金）発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

アップグレードパス：909円（税込1,000円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。