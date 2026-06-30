「植民地的なデザインを超えて」studio-L代表・関西学院大学建築学部教授 山崎亮 氏による講演会を７月24日（金）に開催します【島根県立大学】

公立大学法人島根県立大学

島根県立大学浜田キャンパスは、令和８年７月24日（金）にstudio-L代表・関西学院大学建築学部教授 山崎亮 氏による講演会を開催します。一般の方もご参加いただけます（事前申込不要）。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

【開催概要】

■日時 令和８年７月24日（金）14時50分から16時20分

■会場 島根県立大学浜田キャンパス 講堂（島根県浜田市野原町2433-2）

■演題 「植民地的なデザインを超えて」

■講師 山崎亮 氏（studio-L代表・関西学院大学建築学部教授）

※天候などの理由によりやむを得ず中止となる場合がございます。その場合は本学HPでお知らせいたします。

【山崎亮 氏 プロフィール】

コミュニティデザイナー。社会福祉士。

1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博士（工学）。建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い。

著書に『コミュニティデザインの源流（太田出版）』、『縮充する日本（PHP新書）』、『ケアするまちのデザイン（医学書院）』、『面識経済（光文社）』などがある。

【お問合せ先】

公立大学法人島根県立大学 事務局 企画調整課

TEL:0855-24-2201 mail:kikaku◎u-shimane.ac.jp

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