事業戦略スクール「知足」、青木康時氏をスペシャル顧問に迎え、戦略と実務を接続する経営者支援を強化

株式会社一絲青木康時氏が事業戦略スクール「知足」スペシャル顧問に就任

事業戦略スクール「知足」(https://isshi-inc.jp/chisoku/)を運営する株式会社一絲は、株式会社Grand Bleu&Co. (https://gbleu.co.jp/)代表の青木康時氏を、知足のスペシャル顧問として迎えたことをお知らせいたします。

今回の参画は、D2C・通販・マーケティング領域で実践を重ねてきた青木氏の知見と、知足が培ってきた事業戦略・意思決定支援を掛け合わせることで、中小企業経営者に向けた実践的な学びと対話の場を強化することを目的としています。

就任の背景

青木氏は、D2C・通販・マーケティング領域を中心に、ブランド設計、販促戦略、CRM設計など幅広い実務経験を持ち、複数事業の成長支援に携わってきました。

一方、知足は、中小企業経営者を対象に、事業課題の構造化、意思決定支援、壁打ち、組織課題の整理などを通じて、経営者が次に何を優先すべきかを判断できる状態をつくる事業戦略スクールです。

REAL VALUE出演後には、知足の提供価値や中小企業経営者に必要な支援について、青木氏と柴田による意見交換も行われました。

こうした対話を重ねる中で、青木氏の実践知と、知足が培ってきた事業戦略・意思決定支援を掛け合わせることで、より実践的な学びと対話の場を提供できると考え、今回の参画に至りました。

REAL VALUE出演後、知足の事業戦略支援について意見交換を行った際の様子

関連動画：REAL VALUE アフタートーク

https://www.youtube.com/watch?v=_bU7zIoWMcs

今後の取り組みについて

今後は、青木氏のD2C・通販領域における実践知と、知足が培ってきた事業戦略・意思決定支援を掛け合わせながら、経営者向けウェビナー、勉強会・交流会、YouTube等での情報発信、知足受講生向けの実践知共有などを順次展開していく予定です。

知足は今後も、経営者が自社の事業課題を構造化し、次に何を優先すべきかを判断できる環境づくりを支援してまいります。

関連イベント：7/23開催 コラボウェビナー

https://peatix.com/event/5061967

青木康時氏 コメント

これまでD2C・通販・マーケティング領域で、ブランドづくりや販促、CRM、事業成長に関わってきました。

その中で感じているのは、事業を伸ばすうえで大切なのは、個別施策だけではなく、経営者自身が「何を選び、何を優先するか」を判断できることだということです。

知足が取り組んでいる、経営者の意思決定や事業戦略を支援する考え方には強く共感しています。

今回の参画を通じて、D2C・通販領域で培ってきた実践知を共有しながら、経営者の方々が戦略と実務をつなげ、次の成長に向けた判断ができる場づくりに貢献していきたいと考えています。

柴田雄平 コメント

知足ではこれまで、中小企業経営者を中心に、意思決定支援や事業戦略構築、壁打ちを通じた課題整理に取り組んでまいりました。

多くの経営者は、日々の売上づくりや組織運営の中で、「何を優先すべきか」「どこに投資すべきか」といった判断を孤独に抱えています。知足は、そうした経営者が事業を構造的に捉え、次の一手を明確にできる場を目指してきました。

今回、青木氏をスペシャル顧問として迎えることで、D2C・通販領域の実践知を取り入れ、戦略と実務を接続する支援を強化します。

青木氏が培ってこられたブランド設計、販促戦略、CRM、事業成長支援の知見を掛け合わせ、事業成長に向けた意思決定へ落とし込める支援を深めてまいります。

今後も知足は、経営者が「戦略」と「意思決定」に集中できる環境づくりを支援し、実践的な学びと対話の機会を提供いたします。

プロフィール

青木 康時 氏

株式会社Grand Bleu&Co. 代表取締役

ベンチャー5社を創業してきた連続起業家。起業家リアリティショー『Nontitle』初代プロデューサーを務め、『REAL VALUE』などにも出演。D2C・通販・マーケティング領域を中心に、ブランド設計、販促戦略、CRM設計など幅広い実務経験を持ち、複数事業の成長支援に携わる。現在は、LOCALO Noodle、Dolce Ino等で100億円規模の事業づくりに挑戦している。

柴田 雄平

株式会社一絲 代表取締役

事業戦略スクール「知足」主宰

10年以上で約1,200社の戦略支援に携わる。現在は代表取締役7社、COO・CMO兼任11社に関与し、グループ年商約60億円規模の事業成長を牽引。著書に『ブースト事業戦略』（KADOKAWA刊）。事業戦略スクール「知足」では、中小企業経営者・事業責任者に向けて、事業戦略、マーケティング、営業、組織設計、意思決定支援、壁打ち支援などを行っている。

事業戦略スクール「知足」について

事業戦略スクール「知足」は、年商3億円未満の中小企業経営者・事業責任者を主な対象として、事業戦略、マーケティング、営業、組織設計、意思決定支援などを提供する実践型スクールです。

経営者が自社の事業課題を構造化し、「何を優先すべきか」「どの順番で実行すべきか」を判断できる状態をつくることを目的に、動画コンテンツ、資料、月1回の壁打ち、Slack、オフ会、勉強会、AIゆーへーなどを通じて、学びと実践を支援しています。

会社概要

会社名：株式会社一絲

所在地：東京都渋谷区

設立：2024年8月

代表者：柴田 雄平

事業内容：事業戦略スクール「知足」の運営 など

コーポレートサイト：https://isshi-inc.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社一絲 広報担当

Email: info@isshi-inc.jp