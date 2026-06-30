【JAF高知】「道の駅四万十とおわ 19周年感謝祭」にJAFブースを出展します！

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JAF（一般社団法人日本自動車連盟）高知支部（支部長 佐藤 誠三）は、2026年7月5日（日）道の駅 四万十とおわ（高知県高岡郡四万十町十和川口）で開催される「19周年感謝祭」にJAFブースを出展します。

「道の駅四万十とおわ」では、開駅から19年を迎えることに感謝して、7月5日（日）に「道の駅四万十とおわ19周年感謝祭」を開催します。

JAFはドライブを通じた地域振興を目的に、自治体や観光協会、企業などが行う各種イベントに参加しています。本イベントへの参加・広報活動を通じて集客を促進することを目的としています。

JAFは、会場にブースを設置し、交通安全のクイズに答えてもらえる免許証そっくりのカード「子ども安全免許証」の発行を行います。また、来場されたJAF会員の皆様に楽しんでいただける企画として、JAF会員証やJAFスマートフォンアプリクーポン提示で貰える嬉しい特典もご用意しています。

- 道の駅四万十とおわ 19周年感謝祭

開催日：2026年7月5日（日）10：00 ～ 15：00

開催場所：道の駅四万十とおわ（高知県高岡郡四万十町十和川口62-9）

問合せ先：JAF高知支部 Tel：088-882-0311（平日10：00 ～ 17：00 年末年始・土日祝を除く）

サービス提供：道の駅四万十とおわ

【JAFブース】

・JAFブースにてJAFアプリクーポン提示で限定 30 名様にとおわのアイス屋さん「アイスク

リーム（シングル）」1個の引換券進呈

・ JAFブースにてJAF会員証提示で「ミレービスケット（四万十町の巻）」か「スヌーピーレッ

スンバック」いずれか1個進呈

・ 子ども安全免許証 無料発行

※アイスクリーム、ミレービスケット（四万十町の巻）、子ども安全免許証はなくなり次第終了

▼ 詳細は「JAF高知 ご当地情報」を検索、または下記URLよりご確認ください。

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