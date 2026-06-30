【新製品】シェーファー代表作「Legacy（レガシー）」に、ブラックｘガンメタルの新アイテム「シェブロン」が登場

ダイヤモンド株式会社

アメリカ発祥の高級筆記具メーカー「SHEAFFER（シェーファー）」の日本正規総輸入代理店であるダイヤモンド株式会社（所在地：大阪府大阪市中央区、代表：柴田謙一）は、シェーファーのDNAを継承する「Legacy（レガシー）」コレクションより、新商品「レガシーシェブロン」の万年筆およびボールペンを、2026年6月30日（火）に発売いたします。

URL:https://diamond.gr.jp/brand_dia/sheaffer/2026/06/30/news_260630/

Sheaffer Legacy（シェーファーレガシー）

レガシーシェブロン 万年筆

シェーファーの代表作「レガシー」コレクションは、両端に丸みを帯びたシガーシェイプのボディフォルムと、クラフトマンシップが息づく高級感あふれる仕上がりが特徴です。万年筆には、製造が技術的に難しいインレイニブ構造を採用。これはペン先を軸に埋め込むことで、筆圧をかけてもブレにくく、インクの流れを安定させる構造です。

時代を超え新たなる発展を遂げた「レガシーシェブロン」

昨年センセーショナルな復活を遂げた「シェーファーレガシー」は、シェーファーを代表する顔として好評を博しています。このたび、チャレンジングな新カラー「シェブロン」が「レガシー」のラインナップに加わりました。

マットブラックで仕上げられたボディとキャップには、その名のとおりシェブロンパターンをエングレービング、またボディ中央のリングと特徴的なインレイニブにはガンメタルのPVD加工を施すことで、レガシーのヘリテージスタイルに深みと質感、そしてリズムとモダンさを添えています。

商品詳細

レガシーシェブロン ボールペン

シェーファー レガシー シェブロン 万年筆／ボールペン

販売開始：2026年6月30日（火）

＜万年筆＞

商品価格：49,500円（税込）

ペン先 ：ステンレス（ガンメタルPVD加工） 細字（F）/中字（M）

材質 ：真鍮(マットブラック仕上げ シェブロン加工)

サイズ ：軸径 13mm×長さ 139mm（収納時）

重量 ：42g

仕様 ：両用式

付属 ：コンバーター、ペンシース

生産国 ：中国

＜ボールペン＞

商品価格：27,500円（税込）

材質 ：真鍮(マットブラック仕上げ シェブロン加工)

サイズ ：軸径 12mm × 長さ 138mm（収納時）

重量 ：35ｇ

仕様 ：回転式

付属 ：ペンシース

生産国 ：中国

SHEAFFER（シェーファー）とは

シェーファーは、アメリカ合衆国アイオワ州フォートマディソンで、父親と宝石店を経営していたウォルター・A・シェーファーが1913年に設立した筆記具ブランドです。空気圧を利用してインクを吸入する「タッチダウン式」、ペン先から細い金属製のチューブを出して吸入する「スノーケル」など画期的な機能を持つ万年筆を次々と開発。また首軸とペン先が一体となった「インレイニブ」など独自のスタイルを生み出しました。リチャード・ニクソン元大統領やロナルド・レーガン元大統領が使用したことでも知られています。

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