【KRPフェス×コードアドベンチャー西大路駅前校】「フローズンタウン大作戦～世界のナゾを『化学×マイクラ』で論理的に学ぼう！」開催

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（代表取締役社長 浅野貢男、以下、KRP）が主催する「KRPフェス2026」にて、2026年7月25日（土）より、コードアドベンチャー西大路駅前校（運営：合同会社TSUKUM）による「フローズンタウン大作戦～世界のナゾを『化学×マイクラ』で論理的に学ぼう！」が開催されます。

KRPは、「KRPフェス2026」を7月24日（金）・25日（土）の２日間にわたって実施します。

「技術」「まち」「人」をテーマに、KRP地区に入居する企業・機関の研究者・技術者の交流を促すプログラムや起業家・スタートアップ向けイベント、またアート・カルチャーを楽しむ企画など約25件の多彩なイベントを集中開催します。

■開催イベントについて

このワークショップでは、マインクラフトを使って化学の基本を楽しく学びます。化学は、すべての物が小さなつぶ「粒子」からできていることを研究する学問学です。参加者は、マインクラフトの世界で様々な物質を組み合わせて実験を行い、化学反応を利用して新しいアイテムを作ります。このプロセスを通じて、物質の性質や反応の原理を直感的に理解し、科学的な思考力を養うことができます。楽しみながら自然界の不思議を探求する絶好の機会を提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/323_1_249c6ce25f7a78bc9358c8885b3df227.jpg?v=202606301151 ]

■イベント主催者について

コードアドベンチャー西大路駅前校（運営：合同会社TSUKUM）

■京都リサーチパークについて

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

■「KRPフェス2026」開催概要

開催期間: 2026年7月24日(金)～25日(土)

会 場 : 京都リサーチパーク地区周辺およびオンライン

主 催 : 京都リサーチパーク株式会社

協 力 : 京都府中小企業技術センター、公益財団法人 京都産業２１、地方独立行政法人 京都市産業技術研究所、公益財団法人 京都高度技術研究所、一般社団法人京都発明協会、京都試作センター株式会社、一般社団法人京都試作ネット、株式会社KRI、株式会社糖鎖工学研究所、 株式会社フューチャースピリッツ

後 援 : 近畿経済産業局、京都府、京都市、京都商工会議所、公益社団法人 京都工業会、一般社団法人 京都経済同友会、一般社団法人 京都知恵産業創造の森、公益財団法人 大学コンソーシアム京都

詳細・その他開催イベントのご案内：

「KRPフェス2026」特設サイト https://www.krp.co.jp/krpfes/2026/