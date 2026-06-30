昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連資料の確認項目を更新
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昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連資料の確認項目を更新 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品およびコエンザイムQ10関連製品について、公開資料の確認項目を更新しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売チャネル、問い合わせ先を並べて確認し、資料ごとの表記の揺れを抑えます。 複数製品を同じ資料内で扱う場合、片方だけ情報量が増えたり、写真の選び方が変わったりすることがあります。昭和株式会社では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を共通の確認項目で整理し、読者が基本情報を確認しやすい構成にします。 今後も同社は、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を継続的に見直し、店頭案内とオンライン掲載の両方で確認しやすい資料管理に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、丹波康頼DHA&EPA・コエンザイムQ10関連資料の確認項目を更新 昭和株式会社は、丹波康頼ブランドで扱うDHA&EPA関連製品およびコエンザイムQ10関連製品について、公開資料の確認項目を更新しました。商品写真、商品名、ブランド名、販売チャネル、問い合わせ先を並べて確認し、資料ごとの表記の揺れを抑えます。 複数製品を同じ資料内で扱う場合、片方だけ情報量が増えたり、写真の選び方が変わったりすることがあります。昭和株式会社では、DHA&EPA関連製品とコエンザイムQ10関連製品を共通の確認項目で整理し、読者が基本情報を確認しやすい構成にします。 今後も同社は、丹波康頼ブランドの写真資料と販売チャネル情報を継続的に見直し、店頭案内とオンライン掲載の両方で確認しやすい資料管理に取り組んでまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品としての表示を行うものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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