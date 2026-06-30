建設機械フィルター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354125/images/bodyimage1】
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「建設機械フィルターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新市場調査レポートを正式に発表いたしました。
本レポートは、世界の建設機械市場の拡大に伴い需要が急伸している建設機械フィルター市場に焦点を当て、販売動向、販売数量推移、価格変動、主要企業ごとの市場シェア競争状況までを多角的に網羅した分析内容となっています。特に、2021年から2032年にかけての長期予測を提示することで、今後の業界構造の転換点を明確に浮き彫りにしています。Global Info Researchの建設機械部門調査によれば、欧州市場の建設機械販売は2021年に前年比24%増を記録し、2022年の欧州建設機械市場規模は約220億米ドルに達しました。また、2022年における世界建設機械トップ50社の総売上高は2,200億米ドルに上り、アジア企業が収益の50%を占める圧倒的優位性を示す一方、欧州が26%、北米が23%と続く構図が明らかになっています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1254892/construction-machinery-filter
本調査では、定量データに加え、競合環境の変容や各社の成長戦略を読み解くための深掘りした定性分析も実施。市場関係者がより精度の高い経営判断や戦略策定を行えるよう、エビデンスベースのインサイトを提供している点も大きな特長です。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
本市場における主要参入企業は、以下のグローバルプレイヤーで構成されています。
Groupe HIFI、Donaldson、YAMASHIN-FILTER CORP、Bosch Rexroth、Parker Hannifin、Baldwin、Caterpillar、Pall Corporation、UFI Filters、Blumaq、Holm、MANN+HUMMEL Original Equipment、KENTEK
本レポートでは、上記各社の年間販売数量、売上高、地域別シェア、製品ポートフォリオ戦略を詳細に比較分析。特に、建設機械の過酷な稼働環境下において、油圧フィルターは建機故障原因の約70%を占める異物混入を防ぐ重要コンポーネントとして注目されており、各社の技術開発競争が激化しています。さらに、M&A傾向や新興メーカーの台頭といった業界のダイナミズムも克明に記録し、読者が市場のリアルタイムな競争構図を把握できるよう構成されています。
製品別・用途別市場セグメンテーション
建設機械フィルターの世界市場は、以下の製品区分および用途区分に基づき詳細な市場規模評価を実施しております。
製品別タイプ：Hydraulic Fluid Filters（作動油フィルター）、Transmission Filters（変速機フィルター）、Engine Oil Filters（エンジンオイルフィルター）、Fuel Filters（燃料フィルター）
用途別分野：Excavator（油圧ショベル）、Backhoe Loader（バックホーローダー）、Crawler loader（クローラーローダー）、Skid Steer Loader（スキッドステアローダー）、Wheeled Loader（ホイールローダー）、Bulldozer（ブルドーザー）、Off-Highway Trucks（オフハイウェイトラック）、Others（その他）
特に油圧フィルターセグメントは、建設機械の油圧システム保護に不可欠な部品として市場成長の中核を担っており、本調査では各製品タイプの需要動向を機種別・地域別に詳細にクロス分析しています。また、エンジンオイルフィルターや燃料フィルターについては、排出ガス規制の強化に伴う高精度化ニーズが市場拡大を後押ししており、これらのトレンドを踏まえた成長予測を提供しています。
Global Info Research（所在地：東京都中央区）は、このたび 「建設機械フィルターの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 と題する最新市場調査レポートを正式に発表いたしました。
本レポートは、世界の建設機械市場の拡大に伴い需要が急伸している建設機械フィルター市場に焦点を当て、販売動向、販売数量推移、価格変動、主要企業ごとの市場シェア競争状況までを多角的に網羅した分析内容となっています。特に、2021年から2032年にかけての長期予測を提示することで、今後の業界構造の転換点を明確に浮き彫りにしています。Global Info Researchの建設機械部門調査によれば、欧州市場の建設機械販売は2021年に前年比24%増を記録し、2022年の欧州建設機械市場規模は約220億米ドルに達しました。また、2022年における世界建設機械トップ50社の総売上高は2,200億米ドルに上り、アジア企業が収益の50%を占める圧倒的優位性を示す一方、欧州が26%、北米が23%と続く構図が明らかになっています。
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本調査では、定量データに加え、競合環境の変容や各社の成長戦略を読み解くための深掘りした定性分析も実施。市場関係者がより精度の高い経営判断や戦略策定を行えるよう、エビデンスベースのインサイトを提供している点も大きな特長です。
主要企業の市場シェアと競争環境分析
本市場における主要参入企業は、以下のグローバルプレイヤーで構成されています。
Groupe HIFI、Donaldson、YAMASHIN-FILTER CORP、Bosch Rexroth、Parker Hannifin、Baldwin、Caterpillar、Pall Corporation、UFI Filters、Blumaq、Holm、MANN+HUMMEL Original Equipment、KENTEK
本レポートでは、上記各社の年間販売数量、売上高、地域別シェア、製品ポートフォリオ戦略を詳細に比較分析。特に、建設機械の過酷な稼働環境下において、油圧フィルターは建機故障原因の約70%を占める異物混入を防ぐ重要コンポーネントとして注目されており、各社の技術開発競争が激化しています。さらに、M&A傾向や新興メーカーの台頭といった業界のダイナミズムも克明に記録し、読者が市場のリアルタイムな競争構図を把握できるよう構成されています。
製品別・用途別市場セグメンテーション
建設機械フィルターの世界市場は、以下の製品区分および用途区分に基づき詳細な市場規模評価を実施しております。
製品別タイプ：Hydraulic Fluid Filters（作動油フィルター）、Transmission Filters（変速機フィルター）、Engine Oil Filters（エンジンオイルフィルター）、Fuel Filters（燃料フィルター）
用途別分野：Excavator（油圧ショベル）、Backhoe Loader（バックホーローダー）、Crawler loader（クローラーローダー）、Skid Steer Loader（スキッドステアローダー）、Wheeled Loader（ホイールローダー）、Bulldozer（ブルドーザー）、Off-Highway Trucks（オフハイウェイトラック）、Others（その他）
特に油圧フィルターセグメントは、建設機械の油圧システム保護に不可欠な部品として市場成長の中核を担っており、本調査では各製品タイプの需要動向を機種別・地域別に詳細にクロス分析しています。また、エンジンオイルフィルターや燃料フィルターについては、排出ガス規制の強化に伴う高精度化ニーズが市場拡大を後押ししており、これらのトレンドを踏まえた成長予測を提供しています。