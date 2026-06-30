1977年にパリで創業し、伝統とパリのエスプリを受け継ぎながら、現代の感性に呼応するショコラを提案するラグジュアリーショコラブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」は、2026年7月3日(金)、九州初となるブティック「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大丸福岡天神店」をオープンいたします。





新店舗





新店舗は、大丸福岡天神店が進める食品フロアリニューアルの一環として誕生する新たな売場に出店。天神エリアで11年ぶりとなる食品フロア改装の注目ブランドのひとつとして、九州エリアのお客様にラ・メゾン・デュ・ショコラの世界観をお届けします。





九州初のブティックとなる「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大丸福岡天神店」では、ブランドを代表するショコラの詰め合わせ「アタンション」や「アソルティモン メゾン」をはじめ、ガナッシュやプラリネ、焼き菓子など幅広いコレクションを展開。創業以来受け継がれるサヴォアフェールと、厳選した素材から生まれる繊細な味わいをご提案いたします。





メゾンのシェフ・パティシエ・ショコラティエであるニコラ・クロワゾーは、細部へのこだわりを持ちながら常に新たな表現を追求。鋭い観察眼と卓越した技術を磨き続け、年間約200種類にもおよぶ試作レシピを生み出し、わずか数グラムのチョコレートの中に豊かな味わいと繊細なニュアンスを描き出すことに挑戦し続けています。また、定番レシピにも現代の感性を取り入れながら磨きを重ね、その繊細な感性とチョコレートへの尽きることのない情熱によって、メゾンの伝統を守りつつ、時代に寄り添う新たな味わいを創造し続けています。





このたび「ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大丸福岡天神店」オープンを記念して、税込10,000円以上お買い上げのお客様のうち先着50名様に、ブランドオリジナル保冷バッグをプレゼントいたします。創業以来受け継がれるメゾンのサヴォアフェールを、この機会にぜひご体験ください。









■ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大丸福岡天神店 店舗概要

店舗名 ：ラ・メゾン・デュ・ショコラ 大丸福岡天神店

所在地 ：〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店 本館B2階

電話番号 ：092-771-8880

オープン日：2026年7月3日(金)

営業時間 ：10:00～20:00





※全ての価格表記は税込表記です。









■ラ・メゾン・デュ・ショコラの定番アソートメント「アタンション」

「アタンション」は、ラ・メゾン・デュ・ショコラを代表するショコラの詰め合わせです。メゾンを象徴するガナッシュやプラリネをバランスよくアソートし、ラ・メゾン・デュ・ショコラならではの味わいを一箱でお楽しみいただける人気のコレクションです。

口どけなめらかなガナッシュや香ばしいプラリネなど、それぞれ異なる個性を持つショコラを通じて、素材の魅力を最大限に引き出すメゾンのサヴォアフェールをご堪能いただけます。

販売価格：10粒入 5,670円

※アタンションは2粒入 1,323円から16粒入 7,506円までご用意がございます。





アタンション





■メゾンを代表するショコラを詰め合わせた「アソルティモン メゾン」

「アソルティモン メゾン」は、ラ・メゾン・デュ・ショコラを代表するボンボン・ドゥ・ショコラを厳選して詰め合わせた定番コレクションです。

メゾンのシグネチャーであるガナッシュやプラリネなど、多彩な味わいをお楽しみいただける詰め合わせとして、長年にわたり世界中で親しまれています。

それぞれのショコラが持つ繊細な香りや味わい、口どけの違いを堪能できることから、ご自宅用はもちろん、大切な方へのギフトとしてもおすすめです。

販売価格：24粒入 10,800円

※40粒入 17,280円のお取り寄せもございます。





アソルティモン メゾン





■ご購入特典

期間中、税込10,000円以上ご購入のお客様先着50名様に、保冷バッグをプレゼントいたします。※なくなり次第終了





保冷バッグ





■ラ・メゾン・デュ・ショコラ ブティック情報

ラ・メゾン・デュ・ショコラのブティック情報は以下よりご確認ください。





●国内ブティックリスト： https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp/stores

●オンラインブティック： https://www.lamaisonduchocolat.com/ja_jp









■ラ・メゾン・デュ・ショコラ公式Instagram： @lamaisonduchocolat_jp