写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一、以下当社）は、ときがわ町観光協会（所在地：埼玉県比企郡ときがわ町）と本サービスの利用契約を締結したことをお知らせいたします。今後は本サービスを通じて、ときがわ町観光協会が主催するフォトコンテストなどで集まった写真作品の販売を行う予定です。

埼玉県のほぼ中央に位置するときがわ町は、都心からのアクセスにも優れ、四季折々の自然や歴史文化資源に恵まれた地域です。

ときがわ町観光協会では、地域の魅力を広く発信するため毎年フォトコンテストをはじめとする様々な観光振興事業を実施していますが、近年、フォトコンテストには多くの応募作品が寄せられる一方で、応募写真のさらなる活用方法や、観光資源としての価値向上が課題となっていました。

このたび、ときがわ町観光協会が保有する写真資産をより有効に活用し、地域の魅力発信を強化するため、本サービスの導入が決定しました。写真購入を希望する方は、専用販売ページから写真を閲覧・購入することができ、観光地の魅力が詰まった作品を手元に残すことが可能となります。

また、写真販売による収益は、今後の観光振興事業や地域活性化施策の一助となることが期待されています。

■今後の展望

当社は、本取り組みを通じて、ときがわ町の豊かな自然や文化、観光資源の魅力発信を支援するとともに、地域に眠る写真資産の新たな活用方法を提案してまいります。また、今後も自治体や観光協会との連携を推進し、写真を通じた地域活性化および観光振興への貢献を目指します。

■ときがわ町観光協会 運営概要（https://www.tokigawa-kankou.com/）

所在地：埼玉県比企郡ときがわ町番匠475-2 電話番号：0493-59-8694

■ときがわフォトコンテスト2026

詳細はこちら（https://www.tokigawa-kankou.com/news/20260612-4340/）

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」 写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビル Labo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753 導入団体数：9,100団体（2026年5月末時点） 代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一 事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口 TEL：048-919-3306 E-mail：secretary@happysmile-inc.jp