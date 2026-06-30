株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」をテーマにした施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた「B6リングノート」と「靴下」を7月25日（土）より順次販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、日常に寄り添うステーショナリー2種類。「B6リングノート」と「靴下」は、それぞれ乙姫の衣装を着たハローキティや人魚の姿をしたハローキティがデザインされておりポップなデザインが目を引く自慢できること間違いなしの商品です！ いずれもHELLO KITTY SMILEショップにて販売中です。当施設でしか買えない、思わず日常使いしたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILE新作ステーショナリー2種類』 概要

販売開始： 7月25日（土）～ ※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください 内容： B6リングノート（人魚・乙姫）／1,100円 靴下（人魚・乙姫）／550円 ※税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

＜HELLO KITTY SMILEとは＞

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む 海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれた フォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。 ※詳細はHP（https://awaji-resort.com/hellokittysmile/）よりご覧いただけます