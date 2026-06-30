全国注文住宅フランチャイズ事業を展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田芳輝）は、2026年7月4日（土）、家づくりをご検討中のお客様を対象に、「ハウジングスクエア見学バスツアー」を開催いたします。 本ツアーでは、千葉県君津市にある体験型施設「クレバリーホーム ハウジングスクエア」を舞台に、住宅館LABOとMIRAIE TERRACE ハウジングパークを巡りながら、住まいの構造・性能・デザイン・暮らしまでを一日で体感いただけます。 完成した住まいを見るだけではなく、その住まいを支える構造や性能、快適な暮らしを実現するための技術まで体感できる、クレバリーホームならではの見学イベントです。

■開催背景

住宅価格や建築資材価格の上昇に加え、住宅性能や省エネルギー性能への関心が高まる中、お客様が住宅会社を比較・検討する際に、「完成した住まい」だけでなく、「住まいの性能」まで知りたいというニーズが高まっています。 一方で、一般的な住宅展示場では、構造や断熱性能、耐震性、メンテナンス性など、住まいの本質的な価値を体感できる機会は多くありません。 クレバリーホームでは、「建てる前だからこそ知っていただきたい住まいの価値」があると考えています。 その想いを形にした施設が「クレバリーホーム ハウジングスクエア」です。今回の見学バスツアーでは、住まいづくりを総合的に学び、楽しみながら体験いただける機会をご提供します。

■クレバリーホーム ハウジングスクエアについて

クレバリーホーム ハウジングスクエアは、住まいづくりに必要な知識や性能、暮らし方までを総合的に体験できる施設です。 住宅館LABOでは住宅の構造や性能を学び、MIRAIE TERRACE ハウジングパークでは実際の住まいを見学・比較することで、家づくりへの理解を深めることができます。 完成後には見ることのできない「住まいの中身」と、実際の「暮らし」を一日で体感できることが大きな特長です。

■住宅館LABO

住宅館LABOでは、完成後には見ることのできない住宅構造や断熱性能、外壁タイル、住宅設備などを実物展示で比較・体感できます。 耐震性や耐久性、断熱性能、メンテナンス性など、住まい選びで重要となるポイントを分かりやすくご紹介し、住まいの性能を「見て・触れて・学ぶ」ことができます。

■MIRAIE TERRACE ハウジングパーク

MIRAIE TERRACE ハウジングパークには、9棟のモデルハウスに加え、住まいの性能や技術を体感できる1棟の体感型施設「クレバリーSTUDIO」を備えています。 平屋、二世帯住宅、多層階住宅など、コンセプトやライフスタイルの異なるモデルハウスを比較しながら、それぞれの住まいの特徴をご覧いただけます。 また、「クレバリーSTUDIO」では、住宅性能や住環境改善技術、防災への取り組みなど、クレバリーホームならではの住まいづくりを体感いただけます。 住まいの「性能」と「暮らし」の両方を一度に体験できる、クレバリーホームならではのハウジングパークです。

■開催概要

イベント名：ハウジングスクエア見学バスツアー 開催日時：2026年7月4日（土） 見学施設：クレバリーホーム ハウジングスクエア（住宅館LABO・MIRAIE TERRACE ハウジングパーク） 参加費：無料（事前予約制） 東京駅から貸切バスでご案内し、昼食や房総のお土産をご用意しています。ご家族でのご参加はもちろん、お一人でも気軽にご参加いただけるイベントとなっており、住まいづくりについて楽しみながら学び、体感いただけます。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」が基本性能となっています。「品質や性能に妥協することなく、コストパフォーマンスに優れた高品質の住まいを全国のお客様にお届けしたい」そんな住まいづくりへの想いが、フランチャイズシステムというカタチとなって誕生し、現在は、北は北海道から南は九州･沖縄まで、全国に1５0店舗以上の営業拠点を展開しています。 「外壁タイル」は、汚れが付着しにくく、雨で汚れが流れ落ちるセルフクリーニング機能を有するなどメンテナンス性に優れた外装材です。災害に強い「プレミアム・ハイブリッド構法」は実物大震動実験で阪神・淡路大震災の２倍の揺れでも歪みや損傷がほとんどなかったことが実証されています。また「炭」と「イオン」のチカラでマイナスイオンに満たされた室内空間をつくる『シアスミン・エア』も標準搭載しており健康面から考えた住まいにもなっています。 自分らしい暮らしは「住まいの確かな基本性能があってこそ」と考え、メンテナンス性や耐震性、健康性能など住む人のことを一番に考えたのが、クレバリー品質の住まいです。 『クレバリーホーム』は、今後も住まいづくりからご家族の“しあわせ”と“いのち”を考え、健康や安心に配慮した商品を提供してまいります。 【会社概要】 企業名 ：株式会社クレバリーホーム 代表者 ：代表取締役 松田 芳輝 本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階 代表TEL ：0120-667-087 資本金 ：101,000,000円 事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業 ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/