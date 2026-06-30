桜カイロプラクティック院(所在地：静岡県浜松市、院長：吉野 和廣)は、開業30周年を迎えた記念事業として、不登校の大きな要因となっている「体位性頻脈症候群(起立性調節障害の一種)」や、高齢者の「フレイル(心身の衰え)」に対する革新的なアプローチを公開いたしました。





本施策は、人類の二足歩行に伴う骨格の“ねじれ”が、自律神経に物理的負荷をかけているという独自の発症メカニズム仮説に基づくものです。朝の起床前に、専用に開発した低反発クッションを背中(上背部)に20分間敷いて寝転がるだけという超低負荷な方法で、お子様ご本人はもちろん、見守る親御さんにもすぐに変化と安心を実感していただけるのが特徴です(装着したままで翌朝まで眠ってしまっても支障はありません)。

現在、この理論を応用した特殊クッションのインターネット応援購入サイトでの公開(2026年9月20予定)に向け準備を進めており、今後は教育・医療機関への啓発活動も展開してまいります。









■ 開発の背景：「気持ちの問題」ではない。全世代の自律神経トラブルを身体構造から解明

朝起きられない、起き上がると動悸やめまいがする「体位性頻脈症候群(POTS)」。これが原因で不登校に悩む若年層や、筋力・活力が低下する高齢者の「フレイル」が現代の大きな社会問題となっています。当院は30年間の臨床を通して、これらの不調が決して「精神論」や「怠け」ではなく、人類の身体構造そのものに起因しているという仮説に行き着きました。









■ 提唱する「発症メカニズムの仮説」：首の付け根にかかる“24時間の負荷”が原因

当院が導き出したメカニズムは以下の通りです。

人類の骨盤(右側の仙腸関節)は、左脳神経支配により生涯にわたって前方左回旋し続けます。すると、バランスを取るために胸椎(背骨の上部、T1-T3)は右回旋側へ補正し、さらにその上の頭部を支える下部頸椎(首の骨、C6-C7)は左回旋側へ補正し続けます。

すなわち、【首の付け根(下部頸椎と胸椎の接続部)には24時間、真逆のねじれ(補正力)が働き続けている】ことになります。この持続的な首への負担が、交感神経(星状神経節周辺)に物理的なストレスをもたらし続け、特に朝起き上がる際の異常な自律神経反射(心拍数の急上昇など)を引き起こしていると考えられます。









■ 新施策の特徴：朝20分、専用クッションを敷くだけで自立した生活へ

このメカニズムに基づき、首から背中にかけての背骨の「ねじれ」を安全に解除する特殊な低反発クッション『ゆがまーず』を開発しました。

起床前、左上背部あたりの敷布団上に設置し、その上に仰向け(仰臥位)で20分間寝るだけです。クッションの適度な力が下部頸椎の過緊張に作用して「自己伸張反射」を促し、首と背中の逆ねじれ(C/T領域のズレ)を、患者様ご自身の力で補正するよう導きます。









■ 改善事例・学会発表実績

本メソッドの成果は、すでに複数の学会にて発表・報告を行っています。(※計測機器：起立名人／クロスウエル社)





【事例1：高校3年生女子(体位性頻脈症候群・不登校からの自立)】

激しい体調不良で学校生活に支障をきたしていましたが、朝の起床前にクッションを20分間装着したところ、直後から不快な症状が現れず、そのまま登校することに成功。毎朝の習慣にすることで着実に回復し、無事に高校を卒業しました。先月からは大学の寮に入り、念願の「一人暮らし」という完全な自立を果たしています。





・ 自律神経活動のデータ：装着後の自律神経活動(LF値：起立位-座位)は、装着前の35ms2から装着後385ms2へと約11倍に向上。初めての装着直後から効果を実感できたのは、慢性的なねじれが即座に緩和されたためと考えられます。





・ 第29回日本統合医療学会(2025年12月 岡山)にて1症例の報告と作用機序の仮説として発表





【事例2：高齢者6名(フレイル対策)】

高齢者6名に対してクッション療法を実施。体験者からは「若返ったように感じる」と喜びの声が寄せられました。





・ 自律神経活動のデータ：装着後の自律神経活動(LF値：起立位-座位)の平均値は、装着前の【3.3倍】に向上(100ms2 / 30ms2 = 3.3)。下腿を支える筋骨格系の循環血液量が上昇し、フレイル状態が軽減したと推測されます。





・ 第12回日本サルコペニア・フレイル学会(2025年12月 熊本)にてロコモフレイル対策として発表









【これまでの施術実績】8歳～成人高齢者の男女数百名以上

【学会発表実績】第29回日本統合医療学会(8件)、第12回日本サルコペニア・フレイル学会(2件)、日本療術学会(12件)、臨床自律神経フォーラム(2件)、日本腰痛学会等、その他









■ 今後の展望：苦しむご家庭への普及と、社会への啓発

装着が非常に簡単で安全性が高く、ご家庭ですぐに実践できるこの「クッション療法」を全国に広めるため、現在インターネット応援購入サイトでのプロジェクト公開(2026年9月20予定)を準備中です。

発症メカニズムとクッションの作用機序仮説を社会に広く啓発し、学校や公的機関での講演活動等を通じて、起立性調節障害で苦しむ子どもたちとそのご家族の笑顔を取り戻す社会貢献を推進してまいります。









■ 動画『ゆがまーず』

https://www.youtube.com/watch?v=zPu7J5OZooQ

動画は、1992年開業(桜カイロプラクティック袋井院、後に浜松院開業)後、ご来院をいただいた数万人の方々からの背骨と骨盤の歪み方をカイロプラクティック指標で分析した結果を、本邦医学分野の基礎、臨床学会の学術会場で、報告と啓蒙活動を行ってきました。





繰り返す腰痛をはじめ、若年者の朝起きれない問題、高齢者のフレイル問題等を昨年報告。

本日は、すべての結論を『動画』にして、手立て策を『ゆがまーず』の名称にまとめてみました。

2026年6月22日 桜カイロプラクティック 院長 吉野 和廣、浜松院 吉野 和織