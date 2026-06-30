移動時、上着をすぐ取り出せる。スマホ充電にも対応した多機能スーツケース。「EXCITECHフロントオープンスーツケース」新登場。

株式会社Extage

「本当に必要とされる商品を世界に流通させる」という理念のもと、数多くのベストセラー商品を世に送り出してきた株式会社Extage（大阪市中央区、代表取締役：野口拳大）は、EXCITECH（エキサイテック）ブランドより、モバイルバッテリーを収納しながら外からスマホ充電ができるほか、フロント収納からメイン収納へ直接アクセスできる構造を採用した多機能スーツケースを2026年6月30日より発売いたします。

本製品は、「移動中でも荷物を取り出しやすいこと」「整理しやすいこと」「長時間の移動でも快適であること」を重視して設計されました。

出張や旅行時に、「スマホを持ちつつ、充電しながら移動したい」「PCをすぐに取り出したい」「機内や空港が肌寒いので上着を取り出したい」「ペットボトルの置き場が欲しい」といった不便さに着目し、拡張機能、静音キャスター、ストッパー機能、USBポート、ドリンクホルダーなど、移動を快適にする機能を搭載しています。

■「ちょっと上着を取り出したい。」をもっとスムーズに。

フロントからメイン収納へ直接アクセス

一般的なフロントオープン式スーツケースでは、フロント収納とメイン収納が分かれている製品も多い中、本製品はフロント収納からメイン収納へ直接アクセスできる構造を採用。

空港や駅、ホテルのロビーなどでも、キャリーケースを寝かせることなく立てたまま荷物の出し入れが可能。PCや書類、小物類はもちろん、メイン収納内の上着や衣類などもスムーズに取り出しやすい設計です。

また、フロント収納部にはPC収納、マルチポケット、メッシュポケットを備え、移動中の整理整頓にも配慮したマルチ収納設計となっています。

さらに、キャスターとハンドルを含めた三辺の合計が115cm以内であるため、機内持ち込みにも対応しています（100席未満の航空機やLCCでは規定が異なる場合があります）。国内で実施された厳格な品質検査にも合格しており、提携する第三者検査機関にて検品を実施しております。

※Sサイズ仕様：高さ 約54cm × 横 約35.5cm × 厚み 約25cm（キャスター・ハンドル含む）

（100席未満の航空機やLCCでは規定が異なる場合があります）

■USBポート＆ドリンクホルダーを搭載

移動中の利便性を考え、充電用USBポートとドリンクホルダーを搭載しました。

ドリンクホルダーには滑り止めマットを採用。さらに水平設計にすることで、ペットボトルだけでなく紙カップも置きやすく、移動時の待ち時間にも便利に使用できます。

また、モバイルバッテリーをスーツケース内部に収納したまま外部ポートへ接続できるため、スマホを充電しながら移動することが可能です。飛行機や新幹線など、長時間の移動シーンでも使いやすさに配慮しています。

※モバイルバッテリーは付属しておりません。

■拡張機能で収納力アップ

- Sサイズ容量：約27.6L → 拡張後 約33.6L （容量が約21％アップ）- Mサイズ容量：約50L→拡張後 約59L （容量が約18％アップ）

と、収納スペースを広げやすい仕様に。

旅行先やビジネス、出張先で荷物が増えた際にも対応しやすく、帰り道の荷造りにも配慮しています。

※内寸での計算値（フロント収納含む）

■滑らかで静かなキャスター＆ストッパー付き

滑らかで静かな走行をサポートするキャスターを採用。さらにストッパー機能を搭載することで、電車内や傾斜のある場所でも転がりにくく、移動中の使いやすさに配慮しています。

■既存スーツケースは、楽天市場ランキング1位＆レビューでも高評価

楽天市場（スーツケース・キャリーバッグ部門）のウィークリーランキング1位（2026年6月10日）を獲得。楽天市場からのレビュー（一部）

既存シリーズは楽天市場ランキング1位※を獲得し、多くのお客様からご好評の声をいただいています。

- 「想像以上に軽くて持ち運びやすい」- 「キャスターの滑らかさに驚いた」「とても軽くて動きがスムーズ」- 「ストッパー付きで電車の中でも安心」- 「色味が可愛い」

※個人の感想です

■商品詳細

EXCITECH（エキサイテック）Front open suitcase

サイズ展開：S/M

カラー展開：ダスティピンク/グレージュ/シルバー/ブラック

価格：(S)\13,990(税込)、(M)\15,990(税込)

重量：(S)約3.55kg、(M)約4.41kg

取扱店：Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング

発売日：2026年6月30日

商品ページ：Amazon(https://www.amazon.co.jp/EXCITECH-Biz-%E3%80%90%E7%8F%BE%E5%BD%B9%E5%AE%A2%E5%AE%A4%E4%B9%97%E5%8B%99%E5%93%A1%E7%9B%A3%E4%BF%AE%E3%80%91%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%B3-%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC/dp/B0GWM2R867/ref=sr_1_24?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=ZAQEPXRJC9LT&dib=eyJ2IjoiMSJ9.DLfSX6gVo0MeNwOZmUjYlXqnKuuqR63B2R0AsliWOIPnNYtC3DEXMp8RG8bEtDP-HaNvINfZ7Kn7OnccaVstQ5G_dxzeyB60129I6-hYl0DDEp5-VDCJIcR8VQ7NRolZgCz6ACxrUgM-RHDNyyDDK_HwQbN-uci4ct8WVBwWUTcRsYxTAWdUe3eQIYbrmSQeIA-jHKn8S8vMIHd9vhQhFB6aJFvo6PTPEMaQKat8meP8rV2Ah30qCRRmP5EmMxy7YRs4J9OhSGnDEFiwEh3ycQkKETbM2VKtBLjjsjGdPs4.Obju_hqO_28LaqRWsTkNhOpNojcawkCOIVLJxUYbg0A&dib_tag=se&keywords=Excitech&qid=1782447978&sprefix=excitech%2Caps%2C223&sr=8-24&th=1) 楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/excitech/exci-suitcase-s-001/)

■販売パートナー企業を募集しています

本商品は、今後の販売開始に向けて準備を進めている新製品です。現在、卸売企業や大手外資系ECモールなどとの商談を進めております。今後のさらなる販路拡大に向け、ショッピングモール、家電量販店、バラエティショップ、百貨店、ホームセンター、空港内売店などの販売パートナー企業さまを広く募集いたします。

EXCITECHブランドの新商品展開や販促施策についてもご案内可能ですので、ご興味をお持ちの企業さまは、ぜひお気軽にご連絡ください。

■EXCITECHについて

EXCITECHは、株式会社Extageがプロデュースするブランドの一つです。

弊社がプロデュースする多数のブランドの中でも、EXCITECHは日々の生活に欠かせないアイテムを開発するだけにとどまらず、「あると出かけたくなる」というあなたのモチベーションそのものをプロデュースすることに特化しております。これまで、ビジネスバッグ、電熱ベスト、モバイルバッテリー、ビジネスリュックなど生活を彩るような外で活動するあなたの支えとなる商品を楽天市場、Amazonなどの大手ECサイトでプロデュースし、その多くをベストセラー商品にまで導いて参りました。

我々は、今後もあなたの「出かける」のモチベーションを生み出す力になれるよう、日常に快適な環境を提供してまいります。

【お問い合わせ先】

株式会社Extage（担当：川野）

メール：info@extage.jp

電話：06-6563-9315

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3丁目6-10 エミネント心斎橋ビル5F