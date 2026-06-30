【近江ちゃんぽん亭】ゆめタウン廿日市店 2026年6月30日（火）移転グランドオープン！

ドリームフーズ株式会社

「近江のちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」をスローガンに掲げるドリームフーズ株式会社（本社：滋賀県彦根市／代表取締役社長：山本英柱）は、2026年6月30日（火）に「近江ちゃんぽん亭 ゆめタウン廿日市店」を移転グランドオープンすることをお知らせいたします。

本出店により、近江ちゃんぽん亭は55店舗目の出店となります。

約11年間、ゆめタウン廿日市のフードコートで親しまれてきた「おだしのちゃんぽん」が、レストラン街へ移転。新たな一歩を踏み出します！

近江ちゃんぽん亭 ゆめタウン廿日市店は、約11年間、ゆめタウン廿日市のフードコート区画にて、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。

このたび、より快適な空間でお食事をお楽しみいただけるよう、レストラン街へ拠点を移し、新たなスタートを切ります。

これまで支えてくださった地域の皆さまへの感謝を胸に、これからも変わらぬ味とおもてなしで、親しんでいただける店舗づくりを目指してまいります。

黄金に輝くおだしとたっぷりの野菜が織りなす近江ちゃんぽんを、日常に寄り添う一杯として、これからも心を込めてご提供してまいります。

オープン記念キャンペーン！

感謝の気持ちを込めてオープン記念キャンペーンを実施いたします！

キャンペーンその1！

＼6月30日（火）～7月3日（金）の4日間限定！／

🍜近江ちゃんぽん並盛を550円（税込）で販売！

滋賀県彦根市発祥の“おだしのちゃんぽん”を、

特別価格でご提供。

この価格で味わえるのは今だけ。

ぜひこの機会にご来店ください！

※店内飲食のお客様に限ります。

キャンペーンその2！

＼先着2,000名様に特別プレゼント！／

🍜 次回来店時に使える特典付きスタンプカードを進呈！

内容：2回目来店時、野菜増量無料。3回目来店時、唐揚げ2個無料。

対象：麺類をご注文いただいたお客様

お渡し：1杯のご注文につき、1枚スタンプカードをお渡しします。

配布開始日：2026年6月30日（火）～

※スタンプカードの配布はなくなり次第終了となります。

新しくなった店舗とともに、お得な特典もぜひお楽しみください！

これからも、地域に根ざした一杯を

近江ちゃんぽんは、素材の旨みを丁寧に引き出したやさしいおだしと、たっぷりの野菜が特長の“毎日食べても飽きのこない一杯”。

これからも地域に根ざし、「おだしのやさしさ」とともに、皆さまの日常に寄り添う店舗づくりを続けてまいります。

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19783/table/203_1_03f7726cb4fb72bc598784a7925ed71b.jpg?v=202606301052 ]

店舗からのメッセージ

いつも近江ちゃんぽん亭をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、「近江ちゃんぽん亭 ゆめタウン廿日市店」は、フードコート区画からレストラン街へ移転し、新たにオープンすることとなりました。

約11年間、フードコート店舗として多くのお客様に支えていただき、この日を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

新店舗では、お一人様からご家族連れまで、より快適にお食事をお楽しみいただける空間をご用意しております。

これからも地域の皆さまに愛されるお店を目指し、一杯一杯、心を込めてご提供してまいります。

初めてご来店いただくお客様にも、これまでご利用いただいているお客様にも、近江ちゃんぽんのおいしさを感じていただけましたら幸いです。

皆さまのご来店を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

近江ちゃんぽん亭とは

近江ちゃんぽん亭は、昭和38年彦根市創業の麺類をかべが起源の「近江ちゃんぽん」の発祥店。近江ちゃんぽんは、黄金だしとたっぷりの野菜が特徴で、滋賀県では県民のソウルフードとされており老若男女を問わず愛されるB級グルメの代表格である。「近江ちゃんぽんをニッポンのちゃんぽんに！」が同店のブランドビジョンであり、その実現のために2026年6月現在、日本全国および海外（台湾）に55店舗を展開している。

＜近江ちゃんぽん亭公式WEBサイト＞

https://chanpontei.com/

運営会社について

ドリームフーズ株式会社

◆代表者：代表取締役社長 山本英柱

◆本店所在地：彦根本社 滋賀県彦根市幸町74-1

◆事業内容：外食事業：飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導 /食品事業：食品の加工、製造、販売及び輸出入/海外事業：海外での飲食店の経営、ライセンス方式による加盟店の募集及び指導

◆関連会社：近江食品株式会社、台湾夢想食品有限公司

◆受賞歴：優良外食産業 国産食材利用推進部門 食料産業局長賞 /経済産業省 はばたく中小企業 /小規模事業者300社 /農林水産大臣賞

◆URL：https://dreamfoods.co.jp/