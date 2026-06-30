新電元工業、「TECHNO-FRONTIER 2026」に出展

新電元工業株式会社

新電元工業株式会社（本社：東京都、以下 新電元工業）は、2026年7月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイトで開催される 「TECHNO-FRONTIER 2026」に出展いたします。

本展示では、低圧MOSFET・SiC・TVS・ドライブICといった多彩なデバイス製品を中心に、各製品の特長や適用領域を直感的にご理解いただける構成です。

さらに、内製デバイスを活用したDC/DCコンバータやe-Fuseなどの電装製品もあわせてご紹介し、デバイスから製品まで一貫した技術力をご提案します。

加えて、ワイヤレス給電やロボティクス関連技術など、当社の先進的な取り組みも幅広くご紹介。

会場では実機展示・動作デモを中心に、設計現場での課題解決につながる技術を体感いただけます。

未来へ広がる新電元の可能性をぜひご覧ください。

■ 主な展示内容

事前来場者登録はこちら :https://tf.jma.or.jp/

1．半導体リレーとメカニカルリレーの比較実演

双方向導通に対応した半導体リレーと従来のメカニカルリレーを用い、高速応答性、低損失、小型化といった特性を、サイズ比較や動作波形を交えながら実演します。

2．GEN3 DC/DCコンバータ 実機展示

ジャパンモビリティショー展示モデルをベースに改良を加えたGEN3 DC/DCコンバータを展示。小型化・低コスト化に向けた設計工夫を、実物を通じて紹介します。

3．48V e-Fuse（電子ヒューズ）モジュール（PoC展示）

MOSFET内蔵により、交換不要を目指した電子ヒューズのPoCモデルを展示します。過電流・過電圧保護など、内製半導体による多機能化を実装レベルで確認可能です。

4．ワイヤレス充電（湾曲コイル）デモ展示

小型モビリティ用途を想定し、自由形状（湾曲）コイルを用いたワイヤレス給電技術をデモ展示。設計自由度向上の可能性を提案します。

5．その他最新のデバイス製品を多数展示

SiCデバイス、低圧MOSFET、パワーモジュール、ダイオード、TVSダイオード、ドライブIC、大電流サイリスタスタック

■ 展示会概要

展示会名 ：TECHNO-FRONTIER 2026（テクノフロンティア2026）

会期 ：2026年7月15日（水）～17日（金）9:30～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 西1～3ホール

ブース番号：1-R34（西1ホール）

※本展示会の新電元工業Webガイド（オンラインページ）もご覧ください！

新電元工業 | TECHNO-FRONTIER 2026(https://www.jma-exhibition.com/joint/webguide_jp_tf/company.php?no=779)

■ 新電元工業株式会社について

新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。

新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。詳細については新電元工業のウェブサイト（https://www.shindengen.co.jp/）をご覧ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

新電元工業株式会社 営業本部 ソリューション営業推進部 営業管理課

お問い合わせはこちらから(https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/form/)

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