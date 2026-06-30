「応募ゼロ」を変えた中小企業4社の記録。採用変革ストーリーを6月24日よりオウンドメディアで連載開始

株式会社スケッチ

株式会社スケッチ（所在地：東京都中央区、代表取締役：坂根佑一）は、中小企業の採用活動における実際の変化をまとめた「変革ストーリー集」をオウンドメディア（SKETCH MEDIA）にて連載開始しました。Vol.01では、支援開始時点で応募がほぼゼロだった中小企業4社が、採用活動をどのように変えていったかを記録しています。

始めた背景

「求人を出しても、応募がこない」という状況は、一部の会社だけが直面している問題ではありません。当社が支援してきた中小企業でも、最初は同じような状態にある会社が少なくありません。

そのような状況に置かれると、多くの経営者が「うちの会社に魅力がないのではないか」と考え始めます。立地、給与、知名度--自己否定のループに入ると、採用活動への意欲が失われていきます。

しかし実際のところ、問題の多くは「魅力がないこと」ではありません。

魅力が言語化されていない、ターゲットに届く場所に出ていない--

そこにあることがほとんどです。

「うちだけがうまくいっていない」という孤立感を感じている経営者や採用担当者の方に、同じような状況から採用活動を変えた会社の記録を届けたい。変革ストーリー集は、そういう思いから始まりました。ノウハウの解説ではなく、実際に動いた会社の記録として連載していきます。

Vol.01の内容

Vol.01のテーマは、「『応募ゼロ』から始まった。採用活動が動き出した中小企業4社の物語」です。

取り上げたのは、業種も地域も規模も異なる4社です。

第1話｜建設・設備業 × 九州（従業員20名弱）

社員の最年少が30代半ばで、20代がいない状態が続いていました。社員へのインタビューを通じて「気づいていなかった魅力」を掘り起こし、求人原稿と採用活動全体を再設計。半年で10名超の応募、20～30代を含む4名の採用につながりました。

第2話｜歯科クリニック × 北陸（従業員18名）

予約は数か月先まで埋まっているにもかかわらず、直近1年間の応募がゼロという状況でした。採用担当者が他業務との兼務であることを前提に、「何をやるか」と同時に「何をやらないか」を設計。半年で7名の応募、歯科医師を含む2名の採用を実現しました。

第3話｜建設業 × 東北（従業員10名）

東日本大震災後に社員数が半減し、採用活動も止まっていました。2代目社長の決断を起点に、採用活動の土台づくりと担当者育成を並行して進めました。支援を経て採用担当者が「採用業務、とても楽しい！」と話すまでに変わり、5名の応募・3名の採用につながりました。

第4話｜製造業（自動車部品）× 中国地方（従業員約30名）

応募ゼロが続く中、「事業縮小もやむを得ない」という言葉が経営陣から出るほどの状況でした。現状を数値で把握し、複数名で動ける採用体制を整えることで、30名の応募・11名の採用を実現。事業縮小の危機から事業拡大へと転じました。

今後の発信について

変革ストーリー集は、テーマを変えながら不定期で更新していきます。

Vol.02では「採用コスト」をテーマに取り上げる予定です。年間600万円かけていた採用費用を大幅に削減した事業者や、採用単価を0円に近づけた医療法人など、コストの最適化に成功した実例をお届けします。

こんな方に読んでほしい

- 採用活動を続けているが、応募がなかなか来ない- 何を変えれば良いかわからず、現状のまま時間が経過している- 採用活動を外部に任せてきたため、自社にノウハウが残っていない- 採用担当者がいない、または他業務との兼務で採用業務に手が回っていない

多額の採用予算がなくても、有名な会社でなくても、採用活動は変えられます。

変えようとした会社が、実際に変わった。

4社の記録が、「うちにもできるかもしれない」と思えるきっかけになれればと思っています。

変革ストーリー集 Vol.01

タイトル：「応募ゼロ」から始まった。採用活動が動き出した中小企業4社の物語

記事を読む :https://sketch-consulting.co.jp/media/vol-01%ef%bd%9c%e3%80%8c%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%82%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%b4%bb%e5%8b%95%e3%81%8c%e5%8b%95%e3%81%8d/

株式会社スケッチについて

【変わる時だ。組織も人も。】 私たちは、人材採用コンサルティングを軸に、組織づくり・制度設計・人材育成・研修・AI活用・ブランディング・新規事業支援まで、“人と組織”の変革を支援するコンサルティング会社です。どんなに優れたプロダクトやビジョンも、 それを実現するのは「人」。 だからこそ私たちは、“人材の力で企業を強くする”ことに 本気で向き合っています。

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