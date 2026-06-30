【人気バーテンダーの挑戦】SNSでも大人気のバーテンダー“そうへいまん”が「最高のクラフトコーラ」完成に向けてクラウドファンディングを始動！CAMPFIRE公式パートナーとしてロイヤルマイルが支援！

株式会社ロイヤルマイル

大阪 Bar PEACE STREET のオーナーバーテンダー soheiman(そうへいまん) が、クラウドファンディングプラットフォームCAMPFIREで「最高のクラフトコーラを皆で一緒に完成させたい！」という想いでプロジェクトを2026年6月26日から開始しました。株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）はCAMPFIRE公式パートナーとして本プロジェクトを支援します。

クラファン応援はこちら :https://camp-fire.jp/projects/938445/view

ピースストリート オーナー そうへいまん

大阪・昭和町のバー「Bar Peace Street」のオーナーバーテンダー。バーテンダー歴20年の確かな技術と経験を持ち、お酒の魅力を発信するSNSの総フォロワー数は8万人を超える人気インフルエンサーとしての顔も持つ。「お酒やカクテルの味を邪魔しない、大人のためのクラフトコーラ」を目指し、3年の歳月をかけて「PEACE COLA」のベースを開発。全国のファンや支援者の声を取り入れながら、究極のレシピ完成を目指し精力的に活動中。

クラウドファンディング概要

プロジェクト名： そうへいまんのPEACE COLAをみんなで完成させたい

コンセプト：お酒の味を邪魔しない理想のクラフトコーラ完成へ

リターン例：

１.プレミアムグラスプラン15,000円

・PEACE COLA 2本（200ml×2） ・自家製ドライレモン3枚×2同梱 ・オリジナルコースター（コルク） ・お母さん手作り季節のドライフルーツセット約50g×2 ・オリジナルグラスサイズ ロックグラス容量300ml ・希望者のみクラフトコーラ説明書にお名前掲載（アルファベット）

２.お母さん手作りセットプラン6,500円

・PEACE COLA 1本（200ml） ・自家製ドライレモン3枚同梱 ・お母さん手作り季節のドライフルーツセット約50g ・希望者のみクラフトコーラ説明書にお名前掲載（アルファベット）

クラファン詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/938445/view

株式会社ロイヤルマイルはCAMPFIREの公式パートナーとしてプロジェクトオーナーを支援します

株式会社ロイヤルマイルはクラウドファンディングプラットフォームCAMPFIREの公式パートナーとして、「バーテンダーが、もっと社会から求められる存在に。バー業界・ウイスキー業界を盛り上げ、バーに足を運ぶ人を増やしたい。業界の地位を上げ、新しい鼓動を生み出す。」というビジョンのもと、主に酒類業界のプロジェクトを中心に支援をしています。

公式パートナーについてはこちら :https://lp.royalmile.tokyo/crowdfunding

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典

■ 現職・公職

・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」

・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員

・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン

・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役

■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識

ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。

また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。

2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。

■ 世界的評価とコンペティション実績

2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。

以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。

カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。

■ 事業展開とサステナビリティ

運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。

東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。

現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。

■ メディア・開発活動

SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は120万人を突破。

BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。