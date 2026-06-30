「運転できないと暮らせない」--地方移住の見えない壁

株式会社チャレンジャー

元白バイ隊員が指導する出張ペーパードライバー講習「フレスタ安全運転教習所」（所在地：埼玉県鴻巣市、代表：矢久保真）は、地方移住を検討・準備する人からの講習相談が増えていることを受け、移住前の運転スキル習得を支援しています。

公共交通が都市部ほど充実していない地方では「車を運転できること」が生活の前提となる場合が多く、運転への不安が移住の見えない障壁になっています。

地方移住で直面する「車がないと暮らせない」現実

地方移住への関心が高まる一方で、移住後の生活で多くの人が直面するのが「運転の必要性」です。

鉄道やバスの本数が限られる地域では、買い物・通院・通勤・子どもの送迎まで、日常のほとんどの移動を自家用車に頼ることになります。都市部で電車中心の生活を送ってきた人にとって、これは大きな環境の変化です。

当教習所への相談でも、「移住を決めたが、ペーパードライバーなので運転が不安」「移住先では車がないと生活できないと言われた」という声が寄せられています。

「運転への不安」が移住をためらわせる

運転への不安は、移住そのものを思いとどまらせる要因にもなります。

「行きたい地域はあるが、運転できないので踏み切れない」というケースは少なくありません。

逆に言えば、運転の不安を解消できれば、移住先の選択肢は大きく広がります。

- 買い物・通院・通勤など、日常の移動が自家用車前提になる地域が多い- 「運転できない」ことが移住先選びの制約になってしまう- 移住後に運転を始めようとしても、慣れない土地での学び直しは負担が大きい

だからこそ、移住前に運転の基礎を取り戻しておくことが、スムーズな移住につながります。

出張型だから「移住前の準備」に最適

フレスタの講習は完全出張型で、現在お住まいの自宅周辺で受講できます。

移住前の準備期間に、慣れた環境で運転の感覚を取り戻しておくことで、移住後すぐに新しい生活を始められます。

- 移住前に、現在の自宅周辺で基礎から運転を学び直せる- 一人ひとりの不安に合わせたオーダーメイドの指導- 元白バイ隊員による、地方の道路環境を見据えた実践的な安全運転指導

運転できることは、移住先での行動範囲を広げ、地域に溶け込む手助けにもなります。

運転スキルの習得は、移住のハードルを下げる現実的な支援策の一つです。

代表コメント

「移住の相談で意外と多いのが、運転への不安です。

『移住したいけれど、車を運転できないから踏み切れない』という方が、想像以上にいらっしゃいます。

地方では車が生活の足そのものですから、これは切実な問題です。住み慣れた今の環境のうちに運転を学び直しておけば、移住後の生活がぐっと楽になります。

運転できるようになることで、行きたい場所に住むという選択肢が現実になる--その後押しができればと考えています。」

（代表・矢久保真）

フレスタ安全運転教習所について

元警察官・元白バイ隊員の代表が、初心者・ペーパードライバー専門に立ち上げた完全出張型の運転講習サービスです。ご自宅や最寄り駅、よく使うスーパーや職場など「実際に走りたい場所」へ指導員が直接伺い、現地から教習をスタートします。

公道での危険予測・安全運転技術を、一人ひとりの不安に合わせたオーダーメイドのカリキュラムで指導します。

- 名称：フレスタ安全運転教習所- 代表：矢久保 真（元警察官・元白バイ隊員）- 所在地：埼玉県鴻巣市松原4-15-12- 事業内容：出張ペーパードライバー講習、出張バイク講習、企業向け運転研修、高齢者運転技能診断- 対応エリア：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪（出張対応）- 受付時間：9:00～18:00（平日・土日祝）- 公式サイト：https://www.resta-life.com/

本件に関するお問い合わせ先

フレスタ安全運転教習所 広報担当- TEL：0120-747-068（受付 9:00～18:00／平日・土日祝）- Email：frestadriveschool@gmail.com

取材のご依頼、講習風景の撮影、代表インタビュー、受講者へのご取材なども随時承っております。

お気軽にお問い合わせください。