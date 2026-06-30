「運転できないと暮らせない」--地方移住の見えない壁
元白バイ隊員が指導する出張ペーパードライバー講習「フレスタ安全運転教習所」（所在地：埼玉県鴻巣市、代表：矢久保真）は、地方移住を検討・準備する人からの講習相談が増えていることを受け、移住前の運転スキル習得を支援しています。
公共交通が都市部ほど充実していない地方では「車を運転できること」が生活の前提となる場合が多く、運転への不安が移住の見えない障壁になっています。
地方移住で直面する「車がないと暮らせない」現実
地方移住への関心が高まる一方で、移住後の生活で多くの人が直面するのが「運転の必要性」です。
鉄道やバスの本数が限られる地域では、買い物・通院・通勤・子どもの送迎まで、日常のほとんどの移動を自家用車に頼ることになります。都市部で電車中心の生活を送ってきた人にとって、これは大きな環境の変化です。
当教習所への相談でも、「移住を決めたが、ペーパードライバーなので運転が不安」「移住先では車がないと生活できないと言われた」という声が寄せられています。
「運転への不安」が移住をためらわせる
運転への不安は、移住そのものを思いとどまらせる要因にもなります。
「行きたい地域はあるが、運転できないので踏み切れない」というケースは少なくありません。
逆に言えば、運転の不安を解消できれば、移住先の選択肢は大きく広がります。
- 買い物・通院・通勤など、日常の移動が自家用車前提になる地域が多い
- 「運転できない」ことが移住先選びの制約になってしまう
- 移住後に運転を始めようとしても、慣れない土地での学び直しは負担が大きい
だからこそ、移住前に運転の基礎を取り戻しておくことが、スムーズな移住につながります。
出張型だから「移住前の準備」に最適
フレスタの講習は完全出張型で、現在お住まいの自宅周辺で受講できます。
移住前の準備期間に、慣れた環境で運転の感覚を取り戻しておくことで、移住後すぐに新しい生活を始められます。
- 移住前に、現在の自宅周辺で基礎から運転を学び直せる
- 一人ひとりの不安に合わせたオーダーメイドの指導
- 元白バイ隊員による、地方の道路環境を見据えた実践的な安全運転指導
運転できることは、移住先での行動範囲を広げ、地域に溶け込む手助けにもなります。
運転スキルの習得は、移住のハードルを下げる現実的な支援策の一つです。
代表コメント
「移住の相談で意外と多いのが、運転への不安です。
『移住したいけれど、車を運転できないから踏み切れない』という方が、想像以上にいらっしゃいます。
地方では車が生活の足そのものですから、これは切実な問題です。住み慣れた今の環境のうちに運転を学び直しておけば、移住後の生活がぐっと楽になります。
運転できるようになることで、行きたい場所に住むという選択肢が現実になる--その後押しができればと考えています。」
（代表・矢久保真）
フレスタ安全運転教習所について
元警察官・元白バイ隊員の代表が、初心者・ペーパードライバー専門に立ち上げた完全出張型の運転講習サービスです。ご自宅や最寄り駅、よく使うスーパーや職場など「実際に走りたい場所」へ指導員が直接伺い、現地から教習をスタートします。
公道での危険予測・安全運転技術を、一人ひとりの不安に合わせたオーダーメイドのカリキュラムで指導します。
- 名称：フレスタ安全運転教習所
- 代表：矢久保 真（元警察官・元白バイ隊員）
- 所在地：埼玉県鴻巣市松原4-15-12
- 事業内容：出張ペーパードライバー講習、出張バイク講習、企業向け運転研修、高齢者運転技能診断
- 対応エリア：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪（出張対応）
- 受付時間：9:00～18:00（平日・土日祝）
- 公式サイト：https://www.resta-life.com/
本件に関するお問い合わせ先フレスタ安全運転教習所 広報担当
- TEL：0120-747-068（受付 9:00～18:00／平日・土日祝）
- Email：frestadriveschool@gmail.com
取材のご依頼、講習風景の撮影、代表インタビュー、受講者へのご取材なども随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。