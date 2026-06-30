7月10日｜【SHIBUYA STREAM HOTEL】渋谷で楽しむ“大人の夜遊び”。カクテル・DJサウンド・ポーカーが交差する一夜限りのイベントを開催

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ホルツァー健二）は、SHIBUYA STREAM HOTEL（東京都渋谷区）にて2026年7月10日（金）に開催されるスペシャルイベント『SUMMER SPLASH DISCO』に参画し、当社ブランドを通じたカクテル体験を提供いたします。

本イベントは、カクテル・DJサウンド・ポーカーなどのエンターテインメントが融合した一夜限りの企画です。当社は『アペロール』を中心としたドリンクをフリーフロー形式で提供し、夏のナイトシーンにおけるカジュアルで洗練されたカクテル体験を提案します。

会場では、カンパリグループ ブランドアンバサダーである小川尚人によるゲストバーテンディングを実施し、イベント限定オリジナルカクテル『Bitter Sweet Samba』を提供いたします。アペロールとアマーロのビター感に、リモンチェッロの柑橘香とピーチティーの華やかな甘みを重ねた、爽やかな一杯をお楽しみいただけます。

また、DJによる音楽演出やポーカー体験など、来場者同士の交流を促進するコンテンツを通じて、カクテルを軸とした新たなナイトシーンの創出を目指します。

イベント概要

【SUMMER SPLASH DISCO】

■日程：2026年7月10日（金）

■時間：19:00～22:00

■会場：Bar & Dining「TORRENT」（SHIBUYA STREAM HOTEL内）

■形式：スタンディング

■価格：5,000円（フリーフロー）

■内容：カクテル提供、ゲストバーテンダー、抽選会、DJプレイ、ポーカー体験 等

■予 約：事前予約または当日受付

Bar & Dining TORRENT 直通：03-6427-1358（電話受付時間 10:00～19:00）

レストラン予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/shibuya-stream-e-tokyuhotels-torrent/reserve

■詳細はこちら:https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/restaurant/bar/plan/143382/index.html

【注意事項】

※当日は写真撮影および動画撮影を行う場合がございます。撮影した写真や動画については、今後のマーケティング活動の中で掲載させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

※コンテンツは予告なく変更となる場合がございます。

※表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれております。

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※提供方法が写真と異なる場合がございます。

※提供場所は、営業状況により変更となる場合がございます。

※コンテンツが予告なく変更となる場合がございます。

■ゲストバーテンダー

小川尚人（Ogawa Naoto）

CAMPARI GROUP ブランドアンバサダー

2018年 初代カンパリ日本チャンピオンとしてミラノのアジア大会に出場。

ニュージーランド・オーストラリアでの経験を経て、神戸「Bar elixir de longue vie」で研鑽。

ドイツ・ミュンヘン「Schumann’s Bar」にも招聘され、国内外で高い評価を得る。

イベントだけのスペシャルオリジナルカクテル＜Bitter Sweet Samba＞

アペロールとアマーロのほろ苦さに、リモンチェッロの爽やかな柑橘香とピーチティーの華やかな甘みを重ねたビタースイートな一杯。トニックウォーターで軽やかに仕上げ、フルーティーな香りと爽やかな後味をお楽しみいただけます。

■DJ

当日は、DJ CellyとMOMONADYによるパフォーマンスを実施。ディスコサウンドを中心に、思わず体を揺らしたくなる選曲で会場を彩り、夏のナイトシーンを一層盛り上げます。

■ ポーカー

出演者：DJ Celly / MOMONADY

会場には、初心者でも気軽に参加できるポーカーテーブルが登場。

チップを使用したカジュアルなゲーム体験を通じて、会話や交流が自然に生まれる、"オトナノアソビバ"ならではのひとときを演出します。

■提供内容

＜ドリンク＞（フリーフローにて提供）

・小川尚人オリジナルカクテル ＜Bitter Sweet Samba＞

・アペロールスプリッツ

・アペローバレンシアモーニ

・アペロールトニック

・樽生スパークリングワイン

・ハイボール

・ジントニック

・テキーラ：エスポロン レポサド

・ウーロン茶

・オレンジジュース

＜フード＞

・カジュアルフード 5種（フリーフロー料金に含む）

フードには、イベントを彩るカジュアルフードをご用意。音楽やゲームを楽しみながら気軽につまめるスタイルで、特別な夜を演出します。

■SHIBUYA STREAM HOTELについて

「ひと」と「街」を、あたらしい感性でつなぎあうライフスタイルホテルです。

今までの良さを残しつつも、お客さま一人一人の渋谷ライフをさらに豊かにすべく、古き良き渋谷ローカル、そして最先端のトレンドとカルチャーなど多面性の高いDEEPな渋谷へと誘います。

〔所在地〕東京都渋谷区渋谷3-21-3

〔アクセス〕JR「渋谷駅」新南口直結、地下鉄、東急線各線「渋谷駅」C2出口直結

〔付帯施設〕Bar & Dining 「TORRENT」

〔ホテル公式ウェブサイト〕https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuyastream/index.html

〔ホテル公式Instagram〕https://www.instagram.com/shibuyastreamhotel/

〔ホテル公式本イベントリリース〕：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004155.000005113.html

■CAMPARI JAPANについて

CAMPARI JAPAN株式会社は、イタリア・ミラノに本社を置き、190カ国以上に広がるグローバルネットワークを有するスピリッツ企業「Campari Group」の日本法人です。

「Campari」「Aperol」「Wild Turkey」など、世界的に名高いプレミアムおよびスーパープレミアムブランドを展開し、日本市場において洋酒の輸入・販売およびマーケティングを担うとともに、豊かで洗練されたカクテル文化の発展に寄与しています。

【製品に関するお問い合わせ】

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービス

【TEL】03-6455-5810

【FAX】03-6631-0760

【MAIL】customerservice_jp@campari.com

【営業時間】月曜～金曜（9:00～18:00）※休日：土日祝日