文具新製品のトレンドを選ぶ『日本文紙MESSE大賞』開催

一般社団法人大阪文具工業連盟

「文紙MESSE」は日本の文具メーカー74社が展示する日本最大級の文具・紙製品の見本市で、一般の方も無料で入場でき、毎年約１万人の来場客で賑わう文具の祭典です。

この文紙MESSEのイベントとして新製品コンテストを開催します。業界・一般ユーザーの皆様に投票いただき優れた製品を選んで頂くことで文具好きな人を増やしたく存じます。

展示されたノミネート商品の前には、多くの来場者で賑わっています

2026年1月から12月までにメーカーが開発した「文具」の新製品の中から「デザイン性」「機能性」に優れたモノを業界・一般ユーザーの皆様の投票で選定するコンテストを開催します。

【開 催 概 要】

●イベント：新製品コンテスト『文紙MESSE大賞』開催

●応募サイト：文紙MESSE Webサイト内 新製品コンテスト応募コーナー

https://www.bunshi-messe.com

●応募期間：

Web投票 2026年7月1日(月)～8月5日(水)11:00

会場投票 2026年８月4日(火)11:00～17:30

2025年8月5日(水)11:00～14:00



●賞品：Web投票 抽選で20名様に2,000円相当の文具セットをプレゼント

会場投票 投票していただいた全員へ粗品をプレゼント

＊各日とも投票用紙なくなり次第終了となります



●発表式：2026年8月5日(水)16:15～16:40

マイドームおおさか 文紙MESSE会場にて