AI作成メルマガへの不安内容、53.5％が「内容の正確性」【株式会社コンビーズ】

株式会社コンビーズ

株式会社コンビーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎）は6月17日、AIを活用して作成されたメルマガに対する不安についてのアンケート結果を公表した。

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調査背景

生成AIは短時間で文章を作成できる一方、誤情報や古い情報を含む可能性が指摘されている。

今回の調査は、AI作成メルマガに対して読者が最も不安に感じる点を明らかにするために実施された。

調査結果

有効回答200件のうち、「内容の正確性」は107件（53.5％）で最多となった。

次いで「個性や人間味のなさ」が29件（14.5％）、「掲載内容のプライバシーやデータ利用」が27件（13.5％）、「文章の違和感」が21件（10.5％）だった。

「特に気にならない」は16件（8.0％）だった。

調査結果が示すもの

結果から、AI作成メルマガで最も強く懸念されているのは、文章表現よりも情報の正確性であることが分かる。

発信前の事実確認、情報源の明記、内容の更新日の表示、人間による最終確認を運用ルールとして組み込むことが重要とみられる。

AIが作成した文章をそのまま配信せず、発信者が内容に責任を持つ体制を示すことが、信頼の維持につながる可能性がある。

調査概要

調査対象：何らかのメルマガを受け取っている読者

調査人数：200名

調査期間：2026年6月17日

調査方法：アンケート

調査結果：最大の不安は圧倒的に「内容の正確性」

※本調査は独自調査であり、すべてのメルマガ運用に同様の傾向が当てはまることを保証するものではありません。

同社は、メール配信ツールの提供を通じて、メールマーケティングや情報発信に関する研究・支援を行っている。

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会社情報

社名：株式会社コンビーズ / Combeez Inc.

所在地：〒150-6145 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表取締役：山崎 祐一郎

設立：2002年

事業内容：メール配信ツール「コンビーズメール」「コンビーズメールプラス」「コンビーズメールライト」の販売