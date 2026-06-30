〈治一郎〉東西各エリア限定「レモンティーバウム」「レモネードバウム」を7月3日（金）より発売

株式会社治一郎

バウムクーヘンブランドを展開する株式会社治一郎（本社：静岡県浜松市中央区）は、夏季限定商品として、東西エリアで異なる味わいを楽しめる「レモンティーバウム」および「レモネードバウム」を、2026年7月3日（金）より期間限定で販売いたします。

夏休みやお盆休みなど、帰省や旅行で人の移動が増える季節に合わせ、東西それぞれの地域でしか出会えない限定商品として展開します。

共通テーマは「レモン×冷たいドリンク」爽やかな夏の味わいと、旅先での思い出や帰省時の手土産にも選びやすい特別感をお届けします。

■ 東エリア限定「レモンティーバウム」

～東で出会う深みのあるレモンティー～

グレーズ（外側の砂糖衣）に神奈川県産の和紅茶を使用し、紅茶の豊かな香りをまとわせたレモンバウムです。

生地にも紅茶の風味を重ねることで、紅茶のコクとほのかな渋みが広がる、奥行きのある味わいに仕上げました。

ゆっくりと味わいたくなる、上品なレモンティー風味のバウムクーヘンです。

■ 西エリア限定「レモネードバウム」

～西で出会う、爽やかなレモネード～

グレーズにレモンピールをあしらい、ほどよいほろ苦さをプラス。

さらに、ライムやすだちの香りを重ねた生地が、柑橘の爽やかな風味を引き立てます。

軽やかな酸味と香りが広がる、暑い季節にも楽しみやすい味わいです。

それぞれのパッケージには販売エリアの都道府県の名所がイラストでちりばめられています。

【商品概要】

商品名：レモンティーバウム（東エリア限定）

販売価格：2,100円（税込）

販売期間：2026年7月3日（金）～8月下旬予定

※無くなり次第終了

販売店舗：アトレ恵比寿店/吉祥寺パルコ店/ルミネ新宿店/

ららぽーと横浜店/ラゾーナ川崎プラザ店/ジョイナス店/

ルミネ大宮店/エスパル仙台店/ルミネ立川店/

大船ルミネウィング店/イイトルミネ新宿店/

エキュートエディション渋谷店/KITTE丸の内店/

エキュート上野店/大井町トラックス店

商品名：レモネードバウム（西エリア限定）

販売価格：2,100円（税込）

販売期間：2026年7月3日（金）～8月下旬予定

※無くなり次第終了

販売店舗：静岡パルコ店/大平台本店/掛川店/JR博多シティ店/

ららぽーと名古屋みなとアクルス店/徳重店/枚方T-SITE店/

天王寺ミオ店/ららぽーとEXPOCITY店/グランフロント大阪店/

西宮ガーデンズ店/遠鉄百貨店/中田店/松坂屋名古屋店/

大丸京都店/ミナモア広島店/大丸福岡天神店

※各商品の仕様等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

＜治一郎について＞

「幸せを重ねる」をコンセプトに、バウムクーヘンをはじめとしたお菓子をお届けしています。美味しさは五感を通じて得られるものととらえ、お客様の“心で感じる美味しさ”にこだわったお菓子を作っています。

【会社概要】

社名：株式会社 治一郎

本社所在地：静岡県浜松市中央区丸塚町169

電話番号：053-461-8150

資本金：1,200万円

事業内容：洋菓子および贈答品の製造・販売

公式サイト：https://jiichiro.com/