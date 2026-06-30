【参加者募集】8月第1週の世界母乳育児週間に、授乳や子育てに関するさまざまなイベントを開催【NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本】

NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本

NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本（所在地: 大阪府四條畷市、代表理事: 飯村ひとみ）は、8月第1週の世界母乳育児週間を中心に全国各地でイベントを開催します。世界母乳育児週間は1992年から始まり母乳育児に関するテーマについて認識を高める国際週間で、現在多くの国でさまざまな取り組みが行われています。 今年のテーマは「母乳育児で持続可能な未来を育む：効果的な取り組みを強化しよう」。

授乳や子育てに関するさまざまなテーマを聞いたり話したりできます。オンライン開催のイベントも含め、すべてのつどいはどこにお住まいでも参加できます。ママと赤ちゃんに合う それぞれのカタチをさがしませんか？どうぞお気軽にご参加ください。

*世界母乳育児週間について詳しくはこちら

https://waba.org.my/wbw/

https://worldbreastfeedingweek.org/

【日時】

7月30日（木）午前10時から 三田(https://llljapan.org/lll_sanda/)（兵庫）「栄養と乳離れ～愛情を持って少しずつ」（会場）

8月2日（日）午前10時から 横浜市・栄(https://llljapan.org/lll_sakae/)（神奈川）「SNSと母乳育児」（会場）

8月2日（日）午前10時から プレママスタートガイド(https://llljapan.org/20260618-2/)（オンライン）

8月3日（月）午前10時30分から 豊中・箕面合同(https://llljapan.org/lll_toyonaka/)「母乳育児はやってみたいけど、ちょっと不安。さあ、一緒に考えましょう」（オンライン）

8月3日（月） 午前11時から 豊島(https://llljapan.org/lll_toshima/)（東京）「今の自分から、今の自分へ、5年後の自分へ、10年後の自分へメッセージを贈りましょう！」（会場）

8月4日（火）午後3時30分から 岐阜(https://llljapan.org/lll_gifu/)「妊娠中に母乳育児について聞いておきたい話とは？」（会場）

8月5日（水）午後9時から リモートトーク(https://lllremote51.peatix.com/)「パジャマOK。 夜にゆったり授乳のことや子育てのことを話しませんか」（オンライン）

8月5日（水）12:30pm～13:30pm（太平洋標準時間） 南カルフォルニア(https://sites.google.com/view/lllmilkyway/)（アメリカ）（オンライン会場）

★8月8日（土）午前10時から★ オンライン東京(https://llljapan.org/lll_onlinetokyo/)「授乳はふたりのチームワーク ～お母さんが心地よく授乳し続けるために、パートナーにできること～」（オンライン）

8月8日（土）午後1時30分から 盛岡・福岡共催「LLL同窓会(https://wbw20260808.peatix.com/)」（オンライン）



＊日程の★★マークの付いたイベントは、パートナーと一緒に参加できます。 （★★マークのないイベントは、通常のつどい同様、母乳育児に関心のある女性のみの参加とさせていただいています）

【NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本について】

私たちは、世界的な母乳育児支援団体の一員として、妊娠・授乳・育児中の女性を支える活動をしています。

【法人概要】

法人名：NPO法人ラ・レーチェ・リーグ日本

所在地：大阪府四條畷市

代表者：飯村ひとみ

設立：2016年9月（前身の任意団体は1992年10月）

URL：ラ・レーチェ・リーグ日本 https://llljapan.org/

【お問い合わせ先】https://forms.gle/vzqWS9HViVvJUBVe9

世界母乳育児週間2026LLL三田（兵庫）LLL栄（神奈川）LLL豊中・箕面共催（大阪・オンライン）LLL豊島（東京）LLL岐阜LLLミルキーウェイ（アメリカ/南カルフォルニア・オンライン））LLLオンライン東京LLL同窓会（福岡/盛岡共催/オンライン））プレママスタートガイド（オンライン）リモートトーク（オンライン）