パッケージデザインを刷新！マッシュルーム商品リニューアルについて

ユキグニファクトリー株式会社

ユキグニファクトリー株式会社（本社：新潟県南魚沼市、代表取締役社長：湯澤尚史）は

マッシュルーム主力商品であるブラウン/ホワイトマッシュルーム（70g）につきまして

7月上旬よりトレーサイズ及びラベルデザインの変更を行ったリニューアル商品を発売いたします。

商品の改善と共に産地である岡山県牛窓の風景をラベルデザインに取り入れ、より高級感を訴求できる

商品へと生まれ変わりました。

■ブラウンマッシュルーム70g

入数：15P

内容量：約70g

産地：岡山県産

パックサイズ：縦１00×横100×高35mm

パック材質：トレー：HIPS ラップ：ポリオレフィン

出荷箱サイズ：縦325×横515×高95mm

JANコード：4979754559071

ITFコード：14979754559221

■ホワイトマッシュルーム70g

入数： 15P

内容量：約70g

産地：岡山県産

パックサイズ：縦１00×横100×高３５mm

パック材質：トレー：HIPS ラップ：ポリオレフィン

出荷箱サイズ：縦325×横515×高95mm

JANコード：4979754559088

ITFコード：14979754559238

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ユキグニファクトリー株式会社

本社:〒949-6695 新潟県南魚沼市余川89番地

tel:025-778-0111(代表)

URL:https://www.yukiguni-factory.co.jp/

本リリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先

ユキグニファクトリー株式会社 マーケティング部 担当：菅野、浅子

〒135-0041 東京都江東区冬木11-17 イシマビル6F

tel:03-6778-1529(9:00～18:00、土日祝日を除く)

e-mail:cp-information@yukiguni-factory.co.jp

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