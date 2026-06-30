【#盆フォト2026】日本香堂「お盆っていいなフォトコンテスト2026」を公式X・Instagramで開催！

株式会社日本香堂

株式会社日本香堂（本社：東京都中央区、代表取締役社長：土屋 義幸）は、“お盆っていいな” と思う瞬間をXおよびInstagram投稿を通じて募集する「お盆っていいなフォトコンテスト2026」（通称：「盆フォト」）を、2026年7月1日(水)～8月23日(日)まで実施いたします。

ふるさとに帰ることや家族で過ごすひとときなど、お盆は日本の心温まる風習のひとつです。この大切な文化を写真を通じて記録し、未来の世代につなげていきたいという想いから、昨年に引き続き3年目となる本コンテストを開催いたします。テーマは「あたたかな記憶も、静かな想いも。」。お盆ならではの感情やエピソードを大切にした作品を募集します。また、賞品もリニューアルし、最優秀賞は総額10万円相当と、より豪華な内容でお届けします。

「盆フォト」が、お盆の大切さや楽しさを、改めて感じていただける機会となりますように。

【実施概要】

● タイトル ： お盆っていいなフォトコンテスト2026

● 応募対象： XまたはInstagramアカウントをお持ちの方（公開設定必須）

● 応募期間： 2026年7月1日(水)～8月23日(日) 23:59

● 応募方法： 公式XまたはInstagramよりご応募

Xからのご応募：

- 日本香堂公式Xアカウント(https://x.com/nipponkodo_jp)をフォロー- ハッシュタグ「#盆フォト2026」をつけて、「お盆っていいな」と思う瞬間の写真、タイトル、写真にまつわるお盆のエピソードを記載して投稿

Instagramからのご応募：

- 日本香堂公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/nipponkodo_japan/)をフォロー- ハッシュタグ「#盆フォト2026」をつけて、「お盆っていいな」と思う瞬間の写真、タイトル、写真にまつわるお盆のエピソードを記載、日本香堂アカウントをタグ付けして投稿

※投稿内容が異なれば、同一アカウントから期間中、何回でもご応募いただけます。

2026年度の盆フォトの審査について

本年度の盆フォトは、日本香堂事務局を中心にcamell編集部に審査協力としてご参加いただき、編集部ならではの視点を交えながら、作品に込められた想いやストーリーにも着目し審査を行います。

camell（カメル）サイト（https://www.camera-girls.net/）

● 賞品内容

・最優秀賞（1名様） 総額10万円相当

オリジナルAmazonギフトカード8万円分

銀座らん月 すきやきセット2万円相当

日本香堂香りの詰め合わせギフト

・優秀賞（3名様）総額3万円相当

オリジナルAmazonギフトカード2万円分

銀座らん月 すきやきセット1万円相当

日本香堂香りの詰め合わせギフト

・日本香堂賞（1名様）

オリジナルAmazonギフトカード1万円分

日本香堂香りの詰め合わせギフト

・さだきち＆青雲くん賞（10名様）

オリジナルAmazonギフトカード5,000円分

日本香堂香りの詰め合わせギフト

●入選・当選発表

応募期間終了後、厳正な審査を行い、入選された方のみ当社公式XまたはInstagramアカウントより、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

● 関連情報

・「盆フォト」特設ページ (https://www.nipponkodo.co.jp/bonphoto/)

・日本香堂公式X (https://x.com/nipponkodo_jp)

・日本香堂公式Instagram (https://www.instagram.com/nipponkodo_japan/)

【銀座らん月について】

東京銀座に暖簾を掲げて70余年のすき焼き・しゃぶしゃぶ・かに料理の老舗。2023年6月に店舗を移転し、同じ銀座三丁目にある『ZOE銀座』の5階でリニューアルオープンいたしました。先代から受け継いできた伝統を礎に、日々お客様との新たな出会いを大切に、美味探求とおもてなしの真心を旬の素材や逸品と共にお届けいたします。

銀座らん月公式ホームページ(https://www.ginza-rangetsu.com/)

【株式会社 日本香堂】

「青雲」「毎日香」をはじめとするお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、『香りあるこころ豊かな暮らし』をテーマに、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

日本香堂ホームページ（https://www.nipponkodo.co.jp/）