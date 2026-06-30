辛い料理を楽しむ文化を広げるグルメアプリ「旨辛通」、累計ダウンロード数1万件を突破

株式会社Tsu

株式会社Tsu（本社：東京都文京区、代表取締役：北村 宗大）が提供する、”辛くて旨い”飲食店がサクッと見つかるグルメアプリ「旨辛通」は、2025年11月に正式リリースしてから累計ダウンロード数が1万件を突破しました。

旨辛通は、ユーザー自身の辛さの好みに合わせた飲食店探しや、実際に食べた辛い料理を記録・共有できる辛活機能を通じて、辛い料理を楽しむ新しい体験を提供するアプリです。App Store・Google Playから無料でダウンロードでき、全国の旨辛グルメとの出会いをお楽しみいただけます。

【ダウンロードURL】

https://tsu-inc.net/hot-tsu/pres/

「辛活」をきっかけに広がる、辛い料理を楽しむ文化

サービス開始以降、多くのユーザーにご利用いただき、掲載店舗数やユーザーによる辛活投稿数は順調に増加しています。ユーザーの皆様の積極的な参加によって、旨辛通は単なる店舗検索アプリではなく、辛い料理を愛する人々が新しいお店やメニューと出会えるコミュニティへと成長しています。

この度の1万ダウンロードの達成は、日頃からサービスをご利用いただいているユーザーの皆様のご協力によるものです。

これまでサービスを支えてくださったユーザーの皆様に心より感謝申し上げます。

飲食店向けアプリ内広告サービスを展開

旨辛通では、掲載店舗様とユーザーをつなぐ新たな取り組みとして、飲食店向けのアプリ内広告掲載サービスを開始しました。

本サービスでは、辛い料理を提供する飲食店様が、旨辛料理を求めるユーザーへ直接情報を届けることができます。

新規オープン店舗様はもちろん、「辛い料理を通じて食文化を盛り上げたい」、「自慢の旨辛メニューを多くの方に知ってほしい」という飲食店様も歓迎しています。

【旨辛通 店舗向け広告サービス】

https://tsu-inc.net/hot-tsu/promotion.html

今後の展開

旨辛通では、ユーザー・飲食店双方に価値を提供しながら、「辛い料理を楽しむ文化」をさらに広げてまいります。

ユーザーが新たな旨辛グルメと出会い、飲食店が新しいファンとつながる場として、サービスの改善・機能拡充を進めていきます。具体的には以下を予定しております。

株式会社Tsuについて

- Web版のリリース（PCから検索可能、店舗情報のシェア機能）- SNS機能の強化（フォロー機能、通知機能など）- 「辛い料理を楽しむ文化」をともに盛り上げる企業様・ブランド様との連携強化

株式会社Tsuは「データとAIの力で一人ひとりの”発見と発信”を豊かにする」をミッションとして、

プロダクト開発を行う企業です。

旨辛通だけではなく、今後もユーザー自身が持つリアルな体験や知識を価値ある情報として共有できるプラットフォームづくりを通じて、これまで知られていなかった魅力との出会いを創出していきます。

【会社概要】

社名：株式会社Tsu

本社所在地：東京都文京区千駄木2丁目20番12

代表取締役：北村 宗大

事業内容： アプリケーション開発・運営

設立： 2025年3月

HP：https://tsu-inc.net/

Instagram：https://www.instagram.com/tsu_inc_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@tsuinc