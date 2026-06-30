省スペースと多機能を両立。「ポケットコイル座面のマットレスソファ」など新作ソファ3種を発売

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年6月30日（火）より、オリジナルブランド「アテーナライフ」から、「ポケットコイル座面のマットレスソファ」、「ポケットコイルカウチソファ」、「ボリューム座面のマルチソファ」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

昨今、限られた住環境の中で「リラックス空間の充実」や「家具の多機能性・省スペース化」を求める声が高まっています。今回登場した「ポケットコイル座面のマットレスソファ」は、ベッドにも使われる「ポケットコイル」を採用した、マットレスにもなるソファです。普段は座り心地の良いコンパクトな1人掛けソファとして、広げればお昼寝や急な来客にも対応できるマットレスへと早変わり。座面には体圧分散に優れた「ポケットコイル」を内蔵し、ソファでもマットレスでもへたりにくく、長時間座っていても疲れにくい設計です。背もたれは14段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。

この他にもアテーナライフから、新作ソファ2種が登場します。いずれの商品も機能性とコストパフォーマンスの両立にこだわりました。ライフスタイルやお部屋にあわせてお好みのソファを見つけ、おうち時間を充実させてみませんか。

【商品概要】

ポケットコイル座面のマットレスソファ

・長時間座っても疲れにくいポケットコイル座面・ヘッド部分を折り返せば枕になります。・ソファにもマットレスにもなる便利なソファ・背もたれ14段階リクライニング

・サイズ：

ソファ時/約幅100×高さ59×奥行63cm 座面の高さ：約25cm

マットレス時/約幅100×長さ197×厚さ13cm

・耐荷重：最大80kg

・リクライニング：14段階ギア

・価格 10,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2475503/?aaprid=260630

ポケットコイルカウチソファ

長時間座っても疲れにくいポケットコイル座面。

背もたれ6段階、肘掛14段階リクライニング。足を伸ばしてくつろげるカウチスタイルにも。

・サイズ：

約幅117～166×高さ68.5～72.5×奥行60～74cm

座面の高さ:約32cm

・耐荷重:2人掛け最大160kg

・リクライニング：背部/6段階ギア 肘部/14段階ギア

・価格14,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2478485/?aaprid=260630

ボリューム座面のマルチソファ

背もたれと肘掛のリクライニングで形状を変えられるローソファ。

背部・肘部の14段階リクライニングで、好みのカタチに調整して使用することができます。

・サイズ：

約幅140×高さ19～54×奥行66～102cm

座面の高さ：約18cm

・耐荷重:２人掛け最大160kg

・リクライニング: 背部/14段階ギア 肘部/14段階ギア

価格14,800円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2475502/?aaprid=260630

【おすすめソファ特集】

https://www.komeri.com/contents/event/20_sofa/

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

■コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年5月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26