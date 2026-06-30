キャンマジコラボの回らない水光カラコン『RIARIA(リアリア)』可愛さバグる(ハート)新色登場！限定プレゼントキャンペーンも実施！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、女子高生ミスコン2023グランプリ受賞・ABEMAの恋愛番組“今日、好きになりました。”に４度出演し、Z世代や人気インフルエンサーからも絶大な支持を受ける「米澤りあ」とキャンディーマジックがコラボした、カラコンブランド『RIARIA(リアリア)』より“可愛さバグる回らない水光カラコン“新3色を2026年6月30日（火）より発売開始します。

■〈 NEW 〉可愛さバグる(ハート)回らない水光！ビジュ盛れできる新3色登場！

プロデュース第二弾の新色も可愛すぎる！りあちゃんのこだわりが詰まった水光レンズが完成しました。

Miria Latte（ミリアラテ）

ビジュ盛れ確のラテベージュ DIA：14.5mm / 着色直径：13.6mm

Feria Mist（フェリアミスト）

透明感バグる(ハート)うるみグレー DIA：14.5mm / 着色直径：13.6mm

Pistalia Fog（ピスタリアフォグ）

カワイイ更新！！新定番オリーブ DIA：14.5mm / 着色直径：13.6mm

■LINE UP

■新色発売記念！〈数量限定〉新色プレゼントキャンペーン実施

RIARIAの新色発売を記念して、数量限定！超お得なキャンペーンを実施(ハート)

※上記画像はブランド直営candy magic公式ショップでのプレゼント内容です。

〈プレゼント内容〉

・ブランド直営candy magic公式ショップ

RIARIA1day1箱購入ごとに【新色6枚】（各2枚×3種）プレゼント

・ドン・キホーテ一部店舗

RIARIA1day1箱購入ごとに【新色4枚】（各2枚×2種）プレゼント ※Pistalia FogはWEB限定カラーのため対象外。

〈実施期間〉

2026年6月30日（火）～ ブランド直営candy magic公式ショップ

2026年7月9日（木）～ ドン・キホーテ一部店舗

〈実施店舗〉

・ブランド直営candy magic公式ショップ

本店/楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

・ドン・キホーテ一部店舗

渋谷本店/新宿歌舞伎町店/横浜西口店/池袋東口駅前店/梅田本店/大宮東口店/栄本店/道頓堀御堂筋店/新宿東南口店/仙台駅西口本店

※キャンペーンの詳細は各実施店舗、ブランド直営「candy magic公式ショップ」または「ドン・キホーテ」にてご確認ください。

※数量限定のため、なくなり次第予告なく終了となります。

■米澤りあプロフィール

米澤 りあ

2007年、北海道生まれ。

日本一可愛い女子高生を決めるコンテスト『女子高生ミスコン2023』でグランプリを獲得。ABEMA『今日、好きなりました。』に4度出演し、持ち前の明るい性格や「本気すぎる変顔」でZ世代のファンだけではなく、人気インフルエンサーからも絶大な支持を受けている。テレビやモデル、CM出演など幅広く活動の幅を拡げ、『2026 BEST WALKNIST AWARD TEEN部門』を受賞。

■発売日

2026年6月30日（火）10：00～ ブランド直営candy magic公式ショップ〈本店〉〈Qoo10店〉発売開始

2026年7月9日（木）10：00～ ブランド直営candy magic公式ショップ、その他店舗、全国のドン・キホーテ、その他順次発売開始

■販売チャネル

・ブランド直営 公式ショップ

- candy magic -

本店 https://www.candymagic.jp/

楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/candymagic/

Yahoo!ショッピング店 https://shopping.geocities.jp/candymagic/

Amazon店 https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=26286483051&me=A2M18A4ESLYR35(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=26286483051&me=A2M18A4ESLYR35)

Qoo10店 https://www.qoo10.jp/shop/candymagic

au Pay マーケット店 https://plus.wowma.jp/user/12360752/plus/

dショッピング店 https://dshopping.docomo.ne.jp/partner/candymagic/?pcode=106

ZOZOTOWN店 https://zozo.jp/shop/candymagic/

・全国のドン・キホーテ、WEB通販サイト、量販店、コンタクトレンズ専門店等 順次拡販予定

■SNS

-ブランド直営candy magic公式ショップ-

Instagram https://www.instagram.com/candymagic_official/

TikTok https://www.tiktok.com/@candymagic_official

X https://x.com/candymagic_info

■製品概要

- RIARIA(リアリア) 1day -

販売名： リアリア ワンデー

医療機器承認番号：22800BZI00037A47

枚数：1箱10枚入り

希望小売価格：税込1,738円

単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ

使用期間：1日

度数(PWR)：全29度数 ±0.00,-0.75~-5.00(0.25step),-5.00~-10.00(0.50step)

商品スペック： DIA14.5mm/BC8.7mm/含水率58％/UVカット/うるおい成分

選任製造販売元：Pegavision Japan株式会社

販売元：株式会社Lcode 大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4-28 センバフロント8F

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コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

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