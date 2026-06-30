【岡山県・岡山県産業振興財団】 中小企業のための脱炭素経営促進セミナー～エネルギー価格の変動に強い経営体質をつくる～

公益財団法人岡山県産業振興財団

岡山県と（公財）岡山県産業振興財団（岡山県岡山市、理事長：片山 誠一）は、2026年７月３０日(木)に岡山市北区の「岡山コンベンションセンター」にて、「中小企業のための脱炭素経営促進セミナー」を開催します。

エネルギー価格の高騰や不安定な国際情勢の中、企業が持続的に成長するためには、エネルギーコストの削減と脱炭素の取組による企業価値の向上が欠かせません。本セミナーでは、脱炭素経営に関心のある県内中小企業などを対象に、専門家による講演、先進的に脱炭素経営に取り組んでいる県内企業の事例紹介により、自社が何をすべきかを考える契機としていただくことを目的としています。

１．本セミナーのポイント

１.エネルギー業界の第一線で活躍する専門家から学ぶ最新トレンド

「脱炭素経営って実際どうなの？」という疑問に、業界の最前線で活躍するエキスパートが最新の情報とトレンドをお届けします。政策動向から技術革新まで、中小企業が今知るべき重要なポイントを、わかりやすく解説します。

２. 先進企業の具体的な事例から取組のヒントを得る

脱炭素経営に取り組む企業の実例を学ぶことで、具体的な取組の効果を実感していただきます。「わが社でも始めてみよう」という意識への変革を促します。

３. 脱炭素経営に役立つ支援施策の情報収集ができる

脱炭素経営への取組を後押しする支援施策について最新情報を紹介します。

２．開催概要

日 時：2026年７月３０日(木) 13:30～16:30

会 場：岡山コンベンションセンター（岡山市北区駅元町１４-１）

※オンライン配信有

参加費：無料

対 象：県内中小企業の経営者・担当者、支援機関関係者、行政関係者等

定 員：50名（先着順）、オンライン視聴は定員なし

主 催：岡山県、（公財）岡山県産業振興財団

詳 細：https://www.optic.or.jp/event/event_detail/index/11741.html

３．プログラム

【講演】13:35～15:05

エネルギー高騰に負けない！中小企業が今、取り組むべき脱炭素経営とは

講師：株式会社エネルギーソリューションジャパン 取締役 坂田 卓也 氏

【事例紹介】15:15～16:15

コスト削減と企業価値向上に繋がる 中小企業のカーボンニュートラル活動

講師：株式会社サンラヴィアン 代表取締役副社長 占部 龍弘 氏

【施策紹介】16:15～16:30

中小機構のカーボンニュートラル支援について

講師：(独)中小企業基盤整備機構 中国本部企業支援部企業支援課 課長代理 木内 将人 氏

４．登壇者紹介

坂田 卓也 氏

株式会社エネルギーソリューションジャパン

取締役

理系の大学院を修了後、大手印刷会社・蓄電システム開発会社を経て、経営コンサルタントとして独立。経営工学を活用した生産性改善、品質管理等のコンサルティングを行う他、省エネルギー診断やSBTの計画策定など脱炭素に係わる取組にも従事。現在は(株)エネルギーソリューションジャパンの取締役として、中堅・中小企業を中心に脱炭素の支援に力を入れている。中小企業診断士。技術士(機械部門）。

占部 龍弘 氏

株式会社サンラヴィアン 代表取締役副社長

1994年に流通科学大学及び洋菓子組合専門学校を卒業後、タカラブネを経てサンラヴィアンに入社。取締役等を歴任し、サンラヴィアンの経営陣として、これまで国内市場中心だった同社の海外事業展開（シンガポールやホーチミンでの拠点設立や人材獲得など）に注力し、新たな販路開拓などのプロジェクトを主導。現在はサンラヴィアン代表取締役副社長、社会福祉法人祥和会理事を務める。

４．お申し込み方法

下記Googleフォームより、必要事項をご記入の上お申し込みください。

http://forms.gle/HPuy9VLVHsoKidPZ8

お申込み締切：2026年7月２４日(金) 17:00まで

５．お問い合わせ先

公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課（岡山市北区芳賀5301）

担当：宮木（みやき）、徳永（とくなが）

TEL: 086-286-9626

FAX: 086-286-9627

E-mail: sinfo@optic.or.jp

受付時間：平日8:30～17:15

６．公益財団法人岡山県産業振興財団について

（公財）岡山県産業振興財団は、岡山県内中小企業・小規模事業者の皆さまを応援する中核的・総合的産業支援機関です。

国や県など関係機関との連携により、創業から事業拡大、経営革新、事業承継まで、企業のステージに応じた支援メニューを取り揃え、積極的な支援活動を展開しています。

【概要】

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山内）

理事長：片山 誠一

設 立：1968年8月（※統合2001年4月）

H P：https://www.optic.or.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d183919-22-bac91d9e86084c5e72cc493a160ee900.pdf